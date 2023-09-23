تنويه من الهيئة العامة للمعابر بغزة بشأن حاجز بيت حانون

نوهت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، أن حاجز "بيت حانون" مغلق بشكل كامل يومي الأحد والاثنين 24-25 سبتمبر من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت أن الإغلاق من جانب الاحتلال بسبب الأعياد اليهودية.

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وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق حاجز بيت حانون "إيريز" شمال قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، في قرار عقابي جماعي جديد.

وقرَّرت سلطات الاحتلال تمديد إغلاق حاجز بيت حانون الذي تمَّ إغلاقه خلال "عيد رأس السنة العبرية"، لمدَّة 24 ساعة أخرى بزعم استمرار أعمال التظاهر على حدود القطاع.

وكان أول يوم لإغلاق الحاجز الجمعة الماضية، بحجة الأعياد اليهودية.





المصدر / فلسطين أون لاين