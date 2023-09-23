كشف حقيقة "خال من النيكوتين" في السجائر الإلكترونية

توصلت صحيفة "الغارديان" في إحدى تحقيقاتها الصحفية إلى العثور على سجائر إلكترونية تحتوي على نسبة من النيكوتين علما بأنها تباع على أنها "خالية من النيكوتين".

واختبرت الصحيفة 7 منتجات تباع عبر تطبيق "أمازون"، ذكر بائعوها أنها خالية من النيكوتين، وتبين أن 6 منها تحتوي على المادة التي تسبب الإدمان.

لم تكن السجائر تحتوي على النيكوتين فحسب، بل تجاوزت نسبة السائل المسموح به داخل السيجارة الحد القانوني وهو 2 مل.

وقامت أمازون بإزالة المنتجات من متجرها في انتظار التحقيق وقالت إنها ستتخذ إجراءات إنفاذية ضد أي بائعين خارجيين ينتهكون سياساتها.

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وتم تنبيه الصحيفة إلى هذه المشكلة من قبل أحد المستهلكين الذي لا يريد الكشف عن هويته.

وقال المستهلك: "لقد كنت أحاول الإقلاع عن التدخين الإلكتروني، لذا اشتريت منتجات خالية من النيكوتين، لقد اشتريتها حوالي 20 مرة وأنفقت عليها الكثير من المال".

وأضاف: "كنت على يقين من أنها لا تحتوي على النيكوتين، ألقيت نظرة على المراجعات داخل التطبيق وكان الكثير من الناس يقولون إن هذا المنتج يحتوي بالفعل على النيكوتين، كانوا يقولون إن هذا احتيال".

اتصل العميل بخدمة عملاء أمازون ليخبرهم بالمشكلة، فكانت الإجابة: "وفقا للوصف، نعتقد أن المنتج لا يحتوي على النيكوتين".

فأجاب المستهلك متسائلا: "إذن لم يتم إجراء أي اختبارات على المنتج، على الرغم من أنني وأشخاص آخرين في المراجعات قلنا إنه من المحتمل أن يحتوي على النيكوتين"، ثم نصح موظف خدمة العملاء الرجل بالاتصال بالبائع.

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ومن المتوقع أن يتم الإعلان قريبا عما إذا كانت الحكومة البريطانية ستحظر السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة، بعد الدعوات المتزايدة لحظرها من قبل كبار الأطباء.

ودقت السلطات المحلية في بريطانيا ناقوس الخطر بشأن المخاطر البيئية التي تحدث عندما ينتهي الأمر بالسجائر الإلكترونية التي تحتوي على بطاريات الليثيوم، في مكب النفايات.

وقال جوليان بيتش، المدير التنفيذي المؤقت لجودة الرعاية الصحية والوصول إليها في وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية: "لكي يتم بيعها بشكل قانوني في المملكة المتحدة، يجب على الشركات تقديم معلومات حول منتجات السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين لنا".

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وأضاف: "إذا واجهت تأثيرا سلبيا من استخدام منتج السجائر الإلكترونية الذي يحتوي على النيكوتين، فيرجى إبلاغنا بذلك".

وقال متحدث باسم أمازون: "لقد قمنا بإزالة المنتجات في انتظار مزيد من التحقيق، البائعون الخارجيون هم شركات مستقلة ويجب عليهم اتباع جميع القوانين واللوائح وسياسات أمازون المعمول بها عند إدراج العناصر المعروضة للبيع في متجرنا، لدينا تدابير استباقية لمنع إدراج المنتجات المحظورة، ونحن نراقب متجرنا باستمرار ونتخذ إجراءات ضد أولئك الذين ينتهكون سياساتنا".

المصدر / مواقع إلكترونية