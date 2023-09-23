مفتي لبنان يتسقبل وفدا من "الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين"

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، اليوم السبت، وفداً من مجلس إدارة "الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين" (منظمة عربية مستقلة) برئاسة رئيس مجلس الإدارة زهير العمري، يرافقهم عضو بلدية بيروت م. مغير سنجابة.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، عن العمري قوله "قدمنا لسماحته نبذة عن هيئة الإعمار التي نترأسها، هي هيئة عربية دولية تتألف من منظمات أهلية ورجال اعمال وبرلمانيين ورؤساء وزراء سابقين ووزراء سابقين من كافة الدول العربية والإسلامية ومن عدد من الدول الأوروبية أيضاً".

وأضاف العمري "هدفنا هو تثبيت صمود أهلنا في فلسطين من خلال إعمار ما يدمره الاحتلال، وعملنا منتشر إضافة لقطاع غزة في الضفة الغربية، وجنين، والقدس عملنا يقوم على دعم صمود المقدسيين من خلال ترميم بيوت المقدسيين الآيلة للسقوط والغير صالحة للسكن. وضعنا سماحة بأجواء المشاريع المستقبلية المنوي البدء فيها قريبا".

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المصدر / فلسطين أون لاين