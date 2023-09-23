انطلاق أكبر دورة ألعاب آسيوية بمشاركة أكثر من 12 ألف رياضي

انطلقت النسخة الـ 19 من دورة الألعاب الآسيوية في مدينة "هانغتشو"، عاصمة مقاطعة "تشجيانغ" شرقي الصين، حيث حضر الرئيس شي جين بينغ وزعماء العديد من الدول الأخرى حفل الافتتاح.

ويشارك أكثر من 12 ألف رياضي من 45 دولة في أكبر حدث رياضي في آسيا للتنافس في 40 رياضة.

ويتوافق يوم افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو مع الاعتدال الخريفي، وهو يوم يرمز إلى الحصاد ولم الشمل في الثقافة الصينية، بحسب صحيفة "شنغهاي ديلي" المحلية.

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ويتكون حفل الافتتاح من 15 فقرة تشمل عرض الرياضيين وإضاءة المشاعل.

وقال منظمو الحدث، في بيان نشر على موقعهم الإلكتروني: "إن عدد الرياضيين المشاركين - حوالي 12 ألفا و500 - هو الأكبر في تاريخ الألعاب الآسيوية".

وكان أعلى رقم سابق هو 11 ألفا و300 في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة في إندونيسيا عام 2018.

ومن بين الحاضرين في حفل الافتتاح رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان داك سو، ورئيس الوزراء النيبالي بوشبا كمال داهال، ورئيس وزراء تيمور الشرقية زانانا غوسماو، ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ورئيس النظام السوري بشار الأسد.

وقبل حفل الافتتاح، سار الرياضيون إلى استاد مركز هانغتشو الرياضي الأولمبي من البوابات المخصصة حيث رحب بهم الجمهور.

وستستمر دورة الألعاب الآسيوية، التي كان من المفترض أن تقام في سبتمبر/ أيلول الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، حتى 8 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين