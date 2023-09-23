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إصابات إثر قمع الاحتلال مظاهرات سلمية شرق قطاع غزة

23 سبتمبر 2023 . الساعة 17:12 بتوقيت القدس
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أفادت مصادر محلية بإصابة عدد من الشبان بالرصاص والاختناق إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات سلمية شرق قطاع غزة؛ رفضًا للانتهاكات بحق المسجد الأقصى ونصرة للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأطلق جنود الاحتلال، وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب عشرات الشباب الذين يتظاهرون في عدة مناطق شرق قطاع غزة، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص وآخرين بالاختناق بالغاز.

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وأشار شهود عيان إلى أن "قوات الاحتلال أطلقت الغاز السام المسيل للدموع صوب الطواقم الطبية والصحفية العاملة في الميدان لإعاقتها عن ممارسة عملها".

واستشهد يوم الثلاثاء الماضي، فلسطيني، وأصيب 12 آخرون عندما استهدفت قوات الاحتلال المسيرات السلمية، شرق قطاع غزة، التي تتواصل لليوم السابع على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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