عشائر أردنية: الوصاية الهاشمية على المقدسات "أمر غير قابل للنقاش"

أكد أبناء البادية الشمالية في الأردن (تجمع عشائري)، "أهمية خطاب الملك عبدالله الثاني بن الحسين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية".

وقال "أبناء البادبة"، في بيان، اليوم السبت، إن "حديث الملك الصريح والشجاع وتحذيره الشديد وغير المسبوق من تداعيات ما يجري على الأرض الفلسطينية إزاء الممارسات الإسرائيلية المقوضة لقرارات الشرعية الدولية، يعكس وبلا أدنى شك لسان حال أبناء هذا الوطن الأردني العزيز في مخيماتهم وبواديهم وأريافهم ومواقف الشرفاء من أبناء أمتنا العربية والإسلامية".

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وكان الملك عبد الله الثاني، أكد في خطابه بالأمم المتحدة: أن "القدس ما تزال بؤرة للقلق والاهتمام الدوليين، وبموجب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، يواصل الأردن التزامه بالمحافظة على هوية المدينة المقدسة".

ودعا إلى "عدم ترك اللاجئين الفلسطينيين فريسة لقوى اليأس، فهناك حاجة طارئة للتمويل المستدام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".

وأضافت "العشائر" في بيانهم: "يرى أبناء البادية الشمالية أن وصاية الهاشميين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف هو أمرٌ حتميٌ وغيرُ قابل للنقاش أوالمساومة، وان رعايتهم لهذه المقدسات هو واجب مقدس وأخلاقي لا يمكن التزحزحُ عنه قيد أنملة ويرى أبناء البادية".

واعتبر البيان: "الحديث عن أي قفزٍ على الدور الأردني والهاشمي على ساحة المقدسات الإسلامية والمسيحية، هو ضربٌ من الوهم والخيال".

وأكد البيان على ضرورة "إيجاد حلٍ عادلٍ ومنصفٍ للقضية الفلسطينية، يضع حداً لمعاناة شعب فلسطين، ويمكنه من إقامة دولته المستقلة على أرضه الطاهرة والمقدسة".

ووقَّع الملك عبد الله ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في آذار/مارس 2013، اتفاقية تمنح المملكة حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين