فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يطلق قنابل غاز وصوت تجاه آلية لبنانية

وقفة شعبية في نواكشوط رفضًا للتطبيع وتأكيداً على دعم القدس والأقصى

أجهزة السلطة تواصل اعتقالاتها السياسية بحق الطلبة في الضفة

"أبو كويك": شعبنا سيبقى ثائراً أمام خطط الاستيطان والتهويد بالضفة والقدس

أمريكا تقدّم 73 مليون دولار إضافية لدعم "أونروا"

نقص المستهلكات الطبية.. أطفال مرضى الكلى مهدَّدون بفقدان حياتهم

الأسير "الفسفوس" يواصل إضرابه لليوم الـ52 بوضع صحي خطير

هنية يزور الصحفي الفلسطيني أشرف أبو عمرة للاطمئنان على صحته

أمن جامعة الأزهر يزيل جداريات وصور رموز وشهداء قيادات شعبنا

منذ بداية العام الجاري.. الاحتلال يدعم 30 خطة استيطانية في القدس

بالصور وقفة شعبية في نواكشوط رفضًا للتطبيع وتأكيداً على دعم القدس والأقصى

23 سبتمبر 2023 . الساعة 16:07 بتوقيت القدس
...
وقفة شعبية في نواكشوط رفضًا للتطبيع وتأكيداً على دعم القدس والأقصى

نظمت المبادرة الطلابية لمناهضة التطبيع، وقفة شعبية اليوم الجمعة أمام المسجد السعودي في العاصمة نواكشوط؛ رفضًا لمسار التطبيع في بعض الدول العربية والإسلامية ودعمًا للقدس والمسجد الأقصى.

وتخلل الوقفة هتافات ورفع شعارات مناهضة ورافضة للتطبيع وتدعم القضية الفلسطينية ومقدساته وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك،  في ظل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من تدنيس واقتحامات واستفزازات لمشاعر المسلمين كافة.

اقرأ أيضا: "قاسم": "نتنياهو" مارس حالة من الاستقواء على شعبنا بخطابه في الأمم المتحدة

وفي كلمة لرئيس المبادرة في موريتانيا هدو الداه، عبر عن دعم الشعب الموريتاني للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، كما ثمن موقف موريتانيا الرافض للتطبيع.

ودعا باقي الدول إلى نسف هذا المسار، مؤكدًا أهمية النضال بكل الوسائل الممكنة وصولًا لتحرير كل فلسطين.

وتأتي الوقفة الشعبية في إطار الحملة الشعبية "القدس أمانة والتطبيع خيانة" التي أطلقتها تنسيقية مقاومة الصهيونية والتطبيع بالتعاون مع العديد من المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية الرافضة للتطبيع.

IMG_3071.JPG
IMG_3109.JPG
IMG_3112.JPG
IMG_3115.JPG
IMG_3127.JPG
IMG_3131.JPG
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#فلسطين #القدس #موريتانيا #نواكشوط #التطبيع خيانة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة