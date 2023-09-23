فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نقص المستهلكات الطبية.. أطفال مرضى الكلى مهدَّدون بفقدان حياتهم

الأسير "الفسفوس" يواصل إضرابه لليوم الـ52 بوضع صحي خطير

هنية يزور الصحفي الفلسطيني أشرف أبو عمرة للاطمئنان على صحته

أمن جامعة الأزهر يزيل جداريات وصور رموز وشهداء قيادات شعبنا

منذ بداية العام الجاري.. الاحتلال يدعم 30 خطة استيطانية في القدس

بلدية دير البلح تطلق حملة "بلدنا نظيفة بسواعد رجالنا"

"حماس" تدين عزم الكونغو الديمقراطية نقل سفارتها للقدس المحتلة

نقابة الأطباء: إجراءات "صحة رام الله" تهدّد خدمات مستشفى جنين والمرضى

قرميد "البلاستيكي الرملي".. منتج محلي يشق طريقه في سوق المنافسة

"افتحوا موانئ غزة".. حملة دولية من عدَّة بلدان لرفع الحصار

"حماس" تدين عزم الكونغو الديمقراطية نقل سفارتها للقدس المحتلة

23 سبتمبر 2023 . الساعة 14:23 بتوقيت القدس
...
رئيس جمهورية الكونغو ورئيس حكومة الاحتلال

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عزم جمهورية الكونغو الديمقراطية نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، عادَّة الخطوة بأنها انتهاك للقانون الدولي ولحقوق شعبنا الفلسطيني.

ورفضت "حماس" في بيان لها، خطوة جمهورية الكونغو، مشدّدة على أن نقل سفارتها للقدس المحتلة، هو تغوّل على حقوق شعبنا الفلسطيني، في عاصمته التاريخية، ورمزه الديني والسياسي.

اقرأ أيضًا: الإعلام العبري: تفاهمات أولية لنقل سفارة المجر إلى القدس

ودعت "حماس" حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى العدول عن هذا القرار المؤسف، الذي يعطي الاحتلال الصهيوني الفاشي، الضوء الأخضر، للمضي في سياسة التهويد الممنهج للقدس المحتلة، وارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدَّساته.

وكما دعت دول العالم كافّة، إلى مقاطعة هذا الكيان العنصري، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني لإزالة الاحتلال الإرهابي عن أرضنا الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الكونغو الديمقراطية #نقل سفارة الكونغو للقدس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة