"حماس" تدين عزم الكونغو الديمقراطية نقل سفارتها للقدس المحتلة

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عزم جمهورية الكونغو الديمقراطية نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، عادَّة الخطوة بأنها انتهاك للقانون الدولي ولحقوق شعبنا الفلسطيني.

ورفضت "حماس" في بيان لها، خطوة جمهورية الكونغو، مشدّدة على أن نقل سفارتها للقدس المحتلة، هو تغوّل على حقوق شعبنا الفلسطيني، في عاصمته التاريخية، ورمزه الديني والسياسي.

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ودعت "حماس" حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى العدول عن هذا القرار المؤسف، الذي يعطي الاحتلال الصهيوني الفاشي، الضوء الأخضر، للمضي في سياسة التهويد الممنهج للقدس المحتلة، وارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدَّساته.

وكما دعت دول العالم كافّة، إلى مقاطعة هذا الكيان العنصري، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني لإزالة الاحتلال الإرهابي عن أرضنا الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين