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أمن جامعة الأزهر يزيل جداريات وصور رموز وشهداء قيادات شعبنا

23 سبتمبر 2023 . الساعة 13:56 بتوقيت القدس
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مدخل جامعة الأزهر بغزة

أزال عناصر الأمن في جامعة الأزهر، مساء أمس الجمعة، اللوحات والجداريات الموشحة بصور الشهداء وقيادات الشعب الفلسطيني، التي وضعها طلبة الكتلة الإسلامية في مداخل الجامعة ضمن أجواء استقبال الطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وطرحتها أرضاً تحت جناح الظلام.

وكان طلاب الكتلة الإسلامية زيَّنوا مداخل جامعات قطاع غزة وساحاتها بالأعلام الفلسطينية ورايات الكتلة الخضراء والجداريات والملصقات ترحيباً بالطلبة، وإحياءً للروح الوطنية في نفوسهم، من بينها صور ولوحات تجمع الشهداء الرموز ياسر عرفات "أبو عمار" والشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي والدكتور فتحي الشقاقي وأبو علي مصطفى والشهيد أحمد الجعبري. 

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من جهتهم، أعاد طلاب الكتلة الإسلامية تعليق اليافطات واللوحات في مداخل الجامعة كما كانت، محذّرين من تغول أمن الجامعة على العمل الطلابي  وضرورة عدم تدخلهم في الأنشطة الطلابية تحت أي عنوان .

واستنكرت الكتلة الإسلامية التعدّيات التي يقوم بها أمن جامعة الأزهر ورأت فيها "تحدّيًا واضحًا وصريحًا لكل محاولات الوحدة الوطنية، وعرقلة كل جهود المساندة التي تسعى بها الكتلة تقديم يد العون للطلبة". 

ودعت الكتلة الإسلامية أمن الجامعة وإدارتها، إلى "التراجع وتذليل الصعاب التي تضعها أمام الأطر الطلابية، وإفساح المجال للحريات الطلابية والعمل التطوعي في الجامعات، وذلك في ظل الجهود المبذولة في سبيل إنجاح الانتخابات الطلابية في جميع الجامعات والمعاهد والكليات الجامعية".

المصدر / فلسطين أون لاين
#تعديات #جداريات #أمن جامعة الأزهر #قيادات الشعب الفلسطيني

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