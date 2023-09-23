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"افتحوا موانئ غزة".. حملة دولية من عدَّة بلدان لرفع الحصار

بالصور "افتحوا موانئ غزة".. حملة دولية من عدَّة بلدان لرفع الحصار

23 سبتمبر 2023 . الساعة 13:22 بتوقيت القدس
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جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقد في غزة في إطار حملة "افتحوا موانئ غزة" (تصوير: ياسر فتحي)

أُطلقت حملة دولية من عدَّة بلدان بالتزامن مع فعالية بميناء غزة، اليوم السبت، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة والمستمر منذ أكثر من 17 سنة.

ورفع المشاركون في فعالية ميناء الحملة والتي حملت اسم "افتحوا موانئ غزة"، شعارات تطلب برفع الحصار، وفتح معابر القطاع لتعمل بحرية كاملة ويسمح من خلالها بإدخال جميع احتياجات القطاع.

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وكُتب على بعض الشعارات "استمرار الحصار يعني الانفجار"، "غزة تناديكم ارفعوا هذا الحصار"، "كسر الحصار حق إنساني".

وفي كلمة له، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، إن الاحتلال يمنع أكثر من 6000 مريض سنويًّا من الخروج للعلاج في الخارج، إلى جانب منع دخول العشرات من الأجهزة الطبية ومستلزماتها لقطاع غزة.

وذكر أن الاحتلال دمَّر أكثر من 2500 منشأة صناعية في قطاع غزة خلال السنوات الماضية، كما أنه يمنع وصول إمدادات الكهرباء ويفشل كل المشاريع التي تعمل لحل أزمة الكهرباء.

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واتَّهم معروف، الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة دولية باستمرار حصاره لقطاع غزة منذ أكثر من 17 سنة، مضيفًا "نقول كفى لهذا الحصار الصهيوني ولتفتح موانئ غزة ويكسر الحصار".

وأكمل: "يجب على العالم أن يلبي نداء أبناء شعبنا في قطاع غزة وإنهاء الحصار، ورسالتنا اليوم أن هذا الحصار يجب أن ينتهي".

من جهته، قال رئيس الاتحاد العام للمراكز الثقافية يسري درويش، هذه الفعالية جزء من عمل مشترك سينطلق لنقول للعالم أننا لن نقبل باستمرار الحصار على قطاع غزة.

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وأضاف درويش: نوجّه رسالة للعالم أجمع أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يبقى يعاني لوحده، مطالبًا العالم أجمع أن يتدخل لإنهاء الحصار.

وتابع: من حق أبناء شعبنا أن يرفع عنه الحصار وينال حرية التنقل والسفر، مطالبًا بتوفير حياة كريمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ودعمه وإسناده.

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صيادين صيادو اعتقال صيادين


صيادين صيادو اعتقال صيادين


صيادين صيادو اعتقال صيادين


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المصدر / فلسطين أون لاين
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