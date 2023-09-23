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وظيفة شاغرة في مؤسسة أكورد Accord لتيسير الزواج

23 سبتمبر 2023 . الساعة 13:05 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpg

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة أكورد Accord لتيسير الزواج بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة  كول سنتر .

شروط التسجيل

1- من سكان مدينة غزة .

2- قادر على رسم البسمة على وجوه العملاءوتحقق رضاهم .

3- الاستماع إلى رغبات العملاء بروقان .

4-  القدرة على  تحقيق مبيعات أكثر للشركة

طريقة التسجيل

- للتسجيل من خلال إرسال السيرة الذاتية مع إرفاق رسالة تغطية على الإيميل التالي:

 [email protected]

-  عنوان الإيميل (اسمك ثنائي - وظيفة كول سنتر)

-  علماً أن الموعد النهائي للتقديم هو :  25/9/2023

- العنوان: مدينة غزة -  مقابل البوابة الشمالية لجامعة الأزهر-  مجمع الرؤيا التجاري

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