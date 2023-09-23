وظيفة شاغرة في مؤسسة أكورد Accord لتيسير الزواج

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة أكورد Accord لتيسير الزواج بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة كول سنتر .
شروط التسجيل
1- من سكان مدينة غزة .
2- قادر على رسم البسمة على وجوه العملاءوتحقق رضاهم .
3- الاستماع إلى رغبات العملاء بروقان .
4- القدرة على تحقيق مبيعات أكثر للشركة
طريقة التسجيل
- للتسجيل من خلال إرسال السيرة الذاتية مع إرفاق رسالة تغطية على الإيميل التالي:
- عنوان الإيميل (اسمك ثنائي - وظيفة كول سنتر)
- علماً أن الموعد النهائي للتقديم هو : 25/9/2023
- العنوان: مدينة غزة - مقابل البوابة الشمالية لجامعة الأزهر- مجمع الرؤيا التجاري