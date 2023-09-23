فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نقص المستهلكات الطبية.. أطفال مرضى الكلى مهدَّدون بفقدان حياتهم

الأسير "الفسفوس" يواصل إضرابه لليوم الـ52 بوضع صحي خطير

هنية يزور الصحفي الفلسطيني أشرف أبو عمرة للاطمئنان على صحته

أمن جامعة الأزهر يزيل جداريات وصور رموز وشهداء قيادات شعبنا

منذ بداية العام الجاري.. الاحتلال يدعم 30 خطة استيطانية في القدس

بلدية دير البلح تطلق حملة "بلدنا نظيفة بسواعد رجالنا"

"حماس" تدين عزم الكونغو الديمقراطية نقل سفارتها للقدس المحتلة

نقابة الأطباء: إجراءات "صحة رام الله" تهدّد خدمات مستشفى جنين والمرضى

قرميد "البلاستيكي الرملي".. منتج محلي يشق طريقه في سوق المنافسة

"افتحوا موانئ غزة".. حملة دولية من عدَّة بلدان لرفع الحصار

"التشريعي" يرحب بقرار جنوب إفريقيا إعفاء جواز السفر الفلسطيني من متطلَّبات التأشيرة

23 سبتمبر 2023 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
...
التشريعي بغزة

رحَّب المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم السبت، بقرار حكومة جنوب إفريقيا إعفاء جواز السفر الفلسطيني من متطلبات التأشيرة لدخول البلاد، معرباً عن تقديره لـ"كل الجهود البرلمانية والحكومية والشعبية المبذولة لدعم الشعب الفلسطيني".

اقرأ أيضاً: المجلس التشريعي يثمن موقف وزير الصحة الكويتي باجتماع الجمعية العامة

وقال في بيان صحفي: "يعتبر هذا القرار امتداداً للموقف الجنوب أفريقي المتضامن مع الشعب الفلسطيني، ويعكس التاريخ المشترك بين الشعبين الفلسطيني والجنوب إفريقي في النضال من أجل الحرية والعدالة".

ودعا جميع الدول إلى القيام بخطوات مماثلة من شأنها الوقوف إلى جانب شعبنا وتعزيز صموده حتى نيل حريته.

المصدر / فلسطين أون لاين
#التشريعي #جنوب أفريقيا #متطلبات التأشيرة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة