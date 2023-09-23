"التشريعي" يرحب بقرار جنوب إفريقيا إعفاء جواز السفر الفلسطيني من متطلَّبات التأشيرة

رحَّب المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم السبت، بقرار حكومة جنوب إفريقيا إعفاء جواز السفر الفلسطيني من متطلبات التأشيرة لدخول البلاد، معرباً عن تقديره لـ"كل الجهود البرلمانية والحكومية والشعبية المبذولة لدعم الشعب الفلسطيني".

اقرأ أيضاً: المجلس التشريعي يثمن موقف وزير الصحة الكويتي باجتماع الجمعية العامة

وقال في بيان صحفي: "يعتبر هذا القرار امتداداً للموقف الجنوب أفريقي المتضامن مع الشعب الفلسطيني، ويعكس التاريخ المشترك بين الشعبين الفلسطيني والجنوب إفريقي في النضال من أجل الحرية والعدالة".

ودعا جميع الدول إلى القيام بخطوات مماثلة من شأنها الوقوف إلى جانب شعبنا وتعزيز صموده حتى نيل حريته.

المصدر / فلسطين أون لاين