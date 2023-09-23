"أونروا" تحذر: التعهدات المالية التي قُدمت لن تكفي إلا لشهرين

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من أن تعهدات المؤتمر الذي عقد يوم الجمعة، "لن تكون قادرة على الحفاظ على خدماتها الأساسية الحيوية للاجئي فلسطين إلا لشهري سبتمبر، وأكتوبر".

وأضافت في بيان صحفي صدر عنها، اليوم السبت: "سنواصل بذل جهودها من أجل حشد التمويل اللازم لاستدامة خدماتها حتى نهاية العام"، مشيرةً إلى أن الأردن والسويد استضافا اجتماعاً وزارياً رفيع المستوى لدعم لاجئي فلسطين و"أونروا" على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وذكر البيان أن الدول الأعضاء أكدت مجدداً دعمها السياسي القوي للوكالة، واستكشفت السبل الكفيلة بكسر الجمود الذي يهدد قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين في المنطقة.

وأوضحت أن التعهدات السخية التي قدمتها العديد من الدول الأعضاء اليوم ستساهم في ميزانية (أونروا) الرئيسة المستخدمة من أجل الخدمات الحيوية بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، وأيضا في استجاباتها الطارئة للأزمات المتعددة في المنطقة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال خلال الاجتماع: " إنني فخور جدا بعمل (أونروا) - التي تعد شريان الحياة للملايين من لاجئي فلسطين؛ لكنني قلق للغاية بشأن مستقبلها، ملفتاً إلى أن الاحتياجات تستمر في الازدياد إلا أن الأموال تراوح مكانها أو تتناقص، مشيراً إلى أن "الحفاظ على (أونروا) يصب في مصلحتنا الجماعية وهي مسؤوليتنا الجماعية".

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من جهته، قال المفوض العام لـ (أونروا) فيليب لازاريني: "إن المطلوب بشكل عاجل هو حل سياسي عادل للاجئي فلسطين، الذين لا تزال محنتهم واحدة من أطول أزمات اللاجئين التي لم تحل في العالم"، مضيفاً: "في الوقت الذي نرحب فيه بالتعهدات التي تم التعهد بها في هذا الاجتماع، فإنني أحث شركاءنا على وضع حماية حقوق لاجئي فلسطين على رأس أجنداتهم السياسية ومعالجة مسألة استدامة (أونروا)".

وناشدت "الأونروا"، شركاءها من أجل توفير الأموال الكافية بشكل عاجل هذا الأسبوع، ورفع التركيز حول (أونروا) من الوضع المالي إلى استدامة الوكالة وحق لاجئي فلسطين في حياة كريمة.

المصدر / وكالات