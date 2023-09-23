نتنياهو: سيتم توقيع اتفاق مع السعودية خلال الأشهر القليلة القادمة

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يعتقد أن حكومته تقترب من التوصل إلى اتفاق مع المملكة العربية السعودية مع مرور كل يوم، مضيفًا "لدينا فرصة محدودة للتوصل إلى اتفاق في الأشهر المقبلة، وإلا فإن العملية قد تستغرق سنوات".

وفي مقابلة مع "بريت باير" بثتها شبكة فوكس نيوز مساء السبت، عندما سئل هل ستوافق (إسرائيل) على منح تسهيلات وبوادر حسن نية للفلسطينيين كجزء من الاتفاق؟ أجاب نتنياهو: أنا على استعداد للنظر في تقديم تسهيلات للفلسطينيين دون تعريض الأمن الإسرائيلي للخطر.

وأضاف "نتنياهو": إن سبب عدم توقيع اتفاق السلام مع الدول العربية منذ أكثر من ربع قرن هو أنهم أرادوا دائمًا إشراك الفلسطينيين، وُلدت اتفاقيات إبراهام من حقيقة أننا تجاوزنا الفلسطينيين لأول مرة منذ 25 عامًا وتحدثنا مباشرة مع الإمارات العربية المتحدة".

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وحول التخوف من معارضة داخلية من أطراف الائتلاف للاتفاق إذا كان يتضمن تسهيلات للفلسطينيين، قال: المشكلة لن تأتي من الائتلاف، هذا اتفاق سيغيّر المنطقة وحتى العالم، – وعندما يتم التوصل إلى سياسة تحظى بموافقة واسعة النطاق – فسيتعيَّن عليهم الانضمام إليها".

وكان نتنياهو قال في كلمة ألقاها أمس على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن السلام مع الدول العربية سينهي الصراع العربي الإسرائيلي، وسيشجع المزيد من الدول العربية على تطبيع العلاقات مع (إسرائيل)، وسيزيد من فرص السلام".

وقدَّم نتنياهو خريطة للشرق الأوسط، لإظهار المكاسب الإقليمية للسلام مع المملكة العربية السعودية.

المصدر / فلسطين أون لاين