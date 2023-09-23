وزارة التنمية تتحدث عن تفاصيل صرف المنحة القطرية

قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية عزيزة الكحلوت، اليوم السبت، 23 سبتمبر/ أيلول، 2023، إنه سيتم صرف المنحة القطرية وفق ما صدر عن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، يوم غدٍ الأحد.

وأضافت الكحلوت لإذاعة صوت الأقصى، أن دفعة المنحة لشهر 9 ستكون للجدد و10 ألف اسم من الشؤون الاجتماعية تضاف لأول مرة وأسماء من القدامى ممن استلم أقل 41 مرة ومن استلم أكثر ولديه 5 أبناء فما فوق.

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ونوَّهت إلى أنه تمَّ إيقاف صرف المنحة للمسافرين حتى العودة من السفر باستثناء المرضى ومرافقيهم وألا تتجاوز مدَّة السفر سنة كاملة، ومن لديهم تصريح عمل بالداخل المحتل، ومن ليس لديهم رقم جوال.

وذكرت الكحلوت أن التسجيل سيكون في أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من الإجراءات على الرابط وسيتم الإعلان عن التسجيل.

المصدر / فلسطين أون لاين