"حماس" ترحب بمواقف رؤساء دول أمريكا اللاتينية تجاه الفلسطينيين

رحَّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، "بمواقف رؤساء دول أمريكا اللاتينية، تشيلي وكوبا والبرازيل وبوليفيا وكولومبيا، في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذين طالبوا الأمم المتحدة بإدانة اضطهاد الفلسطينيين، ودعوا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والسماح للشعب الفلسطيني بممارسة حقه في تقرير المصير في إقامة دولة حرة ومستقلة".

وقال هشام قاسم عضو قيادة حركة "حماس" في الخارج، في بيان صحفي: إن "القضية الفلسطينية تحظى بدعم كبير ومقدَّر من جانب شعوب وحكومات القارة اللاتينية، التي تحمل توجّهات مناهضة لسياسات الاحتلال، وإجرامه بحق شعبنا، حيث تجمع أميركا اللاتينية بالقضية الفلسطينية روابط وجدانية وإنسانية تاريخية على رأسها الكفاح المشترك ضد الاستعمار".

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وأضاف: إن "المواقف السياسية الأخيرة لدول أمريكا اللاتينية إنما تقدّم نتيجة عملية عن فشل الاحتلال وشركائه حول العالم في عزل الفلسطينيين في الخارج عن مشروعهم الوطني، لكن فلسطينيي الشتات، لا سيَّما في دول تلك القارة، أظهروا تمسكهم بهويتهم الوطنية، وفشل مشاريع الاحتلال، واستمر تأثيرهم الإيجابي بمختلف الساحات الدولية التي كانت حتى وقت قريب منحازة لمصلحة الاحتلال".

المصدر / فلسطين أون لاين