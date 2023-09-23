اليوم أول أيام الخريف وينتهي في هذا التاريخ ليبدأ الشتاء

يبدأ اليوم السبت 23 سبتمبر/ أيلول أول أيام فصل الخريف، أو ما يسمَّى أيام الاعتدال الخريفي.

ستكون الشمس في هذا التوقيت على خط استواء الأرض مباشرة قادمة ظاهرياً من شمال السماء متجهة نحو الجنوب.

والاعتدال يحدث بسبب ميل محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23.5 درجة ودورانها المتواصل حول الشمس.

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وقد أشرقت الشمس بإذن ربها اليوم من نقطة الشرق الأصلية وتغرب في نقطة الغرب الأصلية غير مائلة إلى الشمال أو الجنوب في كل انحاء العالم ويكون طول الليل النهار "تقريبًا" متساويًا بطول 12 ساعة.

ولكن على وجه التحديد يكون النهار أطول بثماني دقائق إضافية من الليل في يوم الاعتدال في خطوط العرض المتوسطة لعدَّة أسباب.

اختلاف موعد بداية فصل الخريف

ويُلاحظ كذلك أن اليوم الأول للخريف فلكيًّا يمكن أن يختلف من 21 إلى 24 سبتمبر خلال السنوات، حيث من المعروف بأن محور الأرض يبقى ثابتًا نسبيًّا بالنسبة للنجوم في أثناء دورانها حول الشمس، ولكن يتغير تجاهه بالنسبة إلى الشمس على مدار العام، لذلك يفترض أن الاعتدال الخريفي يجب أن يبدأ في نفس اليوم من كل عام.

إن السنة الشمسية ليست عدداً دقيقاً من الأيام، فعادةً ما نعتبر 365 يومًا عامًا ولكن العام الشمسي يبلغ 365.2421897 يومًا، لذا فإن سنة التقويم أقصر قليلاً من السنة الشمسية والسنوات الكبيسة أطول قليلاً.

89 يومًا ثم الشتاء

ومن الجدير ذكره، أن فصل الخريف سوف يستمر بحول الله تعالى، 89 يومًا و20 ساعة و37 دقيقة حتى موعد ما يسمَّى الانقلاب الشتوي في 22 ديسمبر القادم.

المصدر / فلسطين أون لاين