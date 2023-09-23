إيطاليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا وزيادة في الإصابات

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم السبت، أن حالات الإصابة بوباء "كوفيد 19" لا تزال تتزايد في أرجاء ايطاليا، حتى لو كانت الزيادة أقل من تلك المسجلة الأسبوع الماضي.

وأوضحت أنه في الفترة من 14 إلى 20 من الشهر الجاري تم تسجيل 36777 حالة، أي بزيادة نسبتها 17.3%.

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كما كشفت البيانات عن وفاة 117 شخصا في الأسبوع ذاته، أي بزيادة بنسبة 18.2% مقارنة بالمسح السابق، عندما كانت هناك 99 حالة.

وبدأت منظمة الصحة العالمية بمراقبة المتغير BA.2.86 بسبب الطفرات العديدة فيه.

ويشير الخبراء إلى أن مصدر BA.2.86 هو فرع قديم من الفيروس التاجي المستجد، لذلك يتميز عن جميع المتغيرات التي تستهدفها اللقاحات الحالية.

المصدر / وكالات