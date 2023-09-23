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الاحتلال يفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة والقطاع

23 سبتمبر 2023 . الساعة 08:56 بتوقيت القدس
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الاحتلال يفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة والقطاع

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال ما يُسمى "يوم الغفران اليهودي".

وبحسب بيان صادر عن جيش الاحتلال، فإنّ الإغلاق سيبدأ في منتصف ليلة (السبت/ الأحد)، ويستمر حتى منتصف الليلة الواقعة بين يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 25 سبتمبر.

وزعم جيش الاحتلال أنه خلال فترة الإغلاق سيُسمح بمرور حالات إنسانية وطبيّة وحالات استثنائية.

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وعادة ما تفرض دولة الاحتلال إغلاقاً على الضفة الغربية في فترة "الأعياد اليهودية".

وتكثر "الأعياد اليهودية" في شهر سبتمبر الجاري وتستمر حتى أكتوبر الأول المقبل.

وفرضت دولة الاحتلال إغلاقاً شاملاً مشابهاً قبل نحو أسبوع بمناسبة "رأس السنة العبرية"، فيما من المرجح أن تفرض إغلاقات أخرى خلال فترة الأعياد المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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