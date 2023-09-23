فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

السعودية والتطبيع مقابل التخصيب.. إذا استطاعت إليه سبيلًا

مستوطنون يؤدون طقوسًا وأغاني استفزازية في البلدة القديمة بالقدس

البالونات الحارقة إنذار ساخن للاحتلال

"الإيقاف عن العمل".. سياسة "تعليم رام الله" لمعاقبة المعلمين المطالِبين بحقوقهم

العلمانيون سبب البلاء والشقاء

حماس: قصف الاحتلال لمواقع المقاومة "محاولة فاشلة" لوقف إسناد الأقصى

مسؤول ليبي يعلن ارتفاع عدد ضحايا الإعصار "دانيال"

خطابات الوهم والوهن

المنافع الإسرائيلية من الممرّ القارّي الجديد

الطقس: الحرارة أعلى من معدلها العام في كافة المناطق

إلى 3753 قتيلاً في درنة

مسؤول ليبي يعلن ارتفاع عدد ضحايا الإعصار "دانيال"

23 سبتمبر 2023 . الساعة 08:44 بتوقيت القدس
...
من آثار إعصار دانيال الذي ضرب شرق ليبيا

أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، محمد الجارح، ارتفاع عدد ضحايا الإعصار "دانيال" إلى 3753 وفاة في مدينة درنة، بعد انتشال 168 جثة في الآونة الأخيرة.

وأشار الجارح، في مؤتمر صحفي من مدينة شحات، إلى وضع خطة للرعاية النفسية في المناطق المتضررة جراء العاصفة.

وقال الجارح، إنه سيجري تشكيل مجموعة استشارية من عدد من الشخصيات لتقديم الدعم للجنة العليًا للطوارئ.

اقرأ أيضا: مقتل 5 من بعثة مساعدة إنسانية يونانية في ليبيا

وأشار الناطق إلى مسألة تشكيل لجنة تسييرية لبلدية درنة، مؤكدًا أنها ستكون صوت المدينة خلال المرحلة المقبلة، وهي بديل عن المجلس البلدي المقال.

وأوضح أن مؤتمر إعادة إعمار مدينة درنة سيعقد في العاشر من أكتوبر المقبل، وهو ما أعلنته الحكومة المكلفة من مجلس النواب يوم الجمعة، مشيرة إلى أنه سيجري طرح أفكار "حديثة وسريعة" من أجل إعادة الإعمار في درنة والمناطق الأخرى المتضررة جراء "دانيال".

يذكر أنه منذ وقوع الكارثة يوم 10 سبتمبر الجاري، ظهرت أرقام متضاربة بشأن عدد الضحايا جراء الفيضانات.

وذكرت منظمة الصحة العالمية إن 4014 شخصا لقوا حتفهم بينما لا يزال أكثر من 8500 شخص في عداد المفقودين.

المصدر / وكالات
#الإعصار دانيال #دانيال #ضحايا إعصار ليبيا #عدد ضحايا إعصار ليبيا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة