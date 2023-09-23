الطقس: الحرارة أعلى من معدلها العام في كافة المناطق

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، صافيا بوجه عام، حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اقرأ أيضاً: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل السبت 23 سبتمبر

طقس السبت 23 سبتمبر

وهذه الليلة: يكون الجو صافيا بشكل عام، ولطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الأحد 24 سبتمبر

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الاثنين 25 سبتمبر

والاثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الثلاثاء 26 سبتمبر

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين