بينها التحذير من محتوى حساس.. مميزات هائلة في نظام iOS 17

بعد إصدار هاتف آيفون 15، أصدرت عملاق التكنولوجيا "أبل" التحديث الجديد من نظامها التشغيلي iOS 17 رسمياً أمس الاثنين، وأصبح متاحا لأي جهاز بدءا من iPhone XS لعام 2018.

ويمكن لجميع الأجهزة اللوحية من iPad Pro 10.5in لعام 2017 أو iPad (الجيل السادس) لعام 2018 والأحدث تثبيت iPadOS 17.



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كما يمكن لجميع ساعات Apple من السلسلة 4 لعام 2018 أو الأحدث تثبيت watchOS 10.

لكن قبل البدء، بتثبيت النظام الجديد في هاتفك، يجب عليك التأكد من حفظ نسخة احتياطية جديدة من بياناتك تجنبًا لحدوث أي شيء غير متوقع.

ولتنزيل التحديث الجديد، انتقل إلى الإعدادات في آيفون اضغط على خيار (عام) General.

ثم اضغط على خيار (تحديث نظام التشغيل) Software Update، في حالة وصول الإصدار الجديد لهاتفك؛ سترى على الأرجح إشعارًا يفيد بأنه جاهز، اضغط على خيار (تنزيل وتثبيت) Download and install.

ووافق على شروط الخدمة؛ وسيتم تثبيت نظام iOS 17 في هاتف آيفون، واعتمادًا على إصدار iOS الذي تستخدمه في هاتفك حاليًا، وسرعة الإنترنت لديك، يمكن أن يختلف وقت تنزيل النظام الجديد.

أهم المميزات

ويتضمن تحديث هذا العام الكثير من التحسينات والمميزات الهائلة، وفق ما نقلته صحيفة "الغارديان".

ملصقات الاتصال

التحديث الجديد يوفر للمستخدم طريقة سهلة لتحويل أي صورة إلى ملصق من خلال التعرف على الأشياء والأشخاص داخلها تلقائيا، مع إمكانية تحويلها إلى ملصقات متحركة أو تفاعلية.

كما اختارت أبل تعزيز تجربة الاتصال في هواتف آيفون في التحديث الجديد iOS 17 آي أو إس 17، حيث يضيف التحديث الجديد إمكانية تخصيص شاشة الاتصال، بحيث يظهر ما يعبر عن المستخدم وشخصيته عند الاتصال بشخص آخر.

ومن خلال الميزة التي تطلق عليها أبل اسم Contact Posters ملصقات جهات الاتصال في تطبيق الهاتف في آيفون، يمكن للمستخدم إنشاء خلفية خاصة تعبر عنه تظهر عند الاتصال بطرف آخر، وذلك عبر إضافة صورة خاصة له أو إيموجي، مع إمكانية اختيار خط ولون خاص للاسم، وأكدت أبل أن خلفيات الاتصال الجديدة ستتوفر أيضا لتطبيقات الاتصال الخارجية إلى جانب تطبيق الاتصال الرئيسي في الهاتف.

التصحيح التلقائي

واعتمادا على نموذج جديد للذكاء الاصطناعي، توفر أبل لمستخدمي آيفون في تحديث آي أو إس 17 الجديد تجربة أفضل للاستكمال التلقائي من خلال لوحة المفاتيح، مع إضافة خط أسفل الكلمات المقترحة للتعرف عليها واستبدالها بضغطة واحدة بالكلمة الأصلية إذا رغب المستخدم في ذلك، مع إمكانية الضغط على زر المسافة لإكمال الكلمات أو الجمل مباشرة، كما قالت أبل إن التحديث الجديد لنظام التشغيل iOS يحسن ميزة الإملاء الصوتي اعتمادا على نموذج جديد أكثر دقة للتعرف على الكلام.

تطبيق تسجيل اليوميات Journal الجديد في iOS17

ميزة NameDrop

واعتمادا على ميزة AirDrop، يقدم iOS 17 ميزة جديدة باسم NameDrop تتيح لمستخدمي آيفون وساعات أبل ووتش الذكية مشاركة بيانات الاتصال أو أرقام الهواتف الخاصة بهم بسهولة، وذلك من خلال تقريب هاتفي آيفون من بعضهما البعض أو تقريب هاتف آيفون من ساعة أبل، مع إمكانية اختيار رقم الهاتف أو بيانات الاتصال التي يرغب المستخدم في تبادلها.

ومن خلال نفس الميزة، يمكن للمستخدمين مشاركة المحتوى بنفس الطريقة، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والصوت وغيرها، مع إمكانية البدأ في مشاهدة فيلم أو الاستماع إلى الموسيقى أو لعب لعبة معا من خلال ميزة SharePlay، وذلك عند تقريب هاتفي آيفون من بعضهما البعض، وقالت أبل إن مشاركة المحتوى ستستمر لاحقا في حالة الابتعاد اعتمادا على الاتصال بالإنترنت.

جميع تطبيقات iMessage الخاصة بك في مكان واحد

يمكن الوصول إلى جميع تطبيقات iMessage بسهولة مثل إرسال الصور أو الرسائل الصوتية أو الموقع الجغرافي وغيرها من خلال النقر على زر + بجوار المكان المخصص لكتابة الرسائل، مع السحب للأعلى للوصول لجميع التطبيقات.

خيار يسمح للعائلة والأصدقاء بالاطمئنان عليك

حيث يوفر التحديث الجديد لتطبيق الرسائل في آي أو إس 17 ميزة باسم Check-in بمجرد إرسالها للطرف الآخر سواء صديق أو أحد أفراد العائلة يحصل على تنبيه عند الوصول لموقع جغرافي محدد مثل المنزل، وفي حالة التوقف دون سبب واضح يمكن لهذا الصديق طلب تأكيد الوصول وعند عدم الرد يرسل الهاتف تلقائيا الموقع الجغرافي ومستوى البطارية وحالة الاتصال بالشبكة.

التمرير للرد

كما يوفر التحديث الجديد سهما للانتقال مباشرة للرسالة الأولى التي لم يرها المستخدم في المحادثة، بالإضافة لدعم التمرير إلى اليمين للرد مباشرة على أي رسالة.

تسهيل البحث عن الرسائل

وذلك من خلال فلاتر ذكية للبحث تسهل البحث داخل الرسائل والعثور على الرسائل أسرع.

مشاركة الموقع الجغرافي لحظيا

بحيث يظهر الموقع الجغرافي لحظيا داخل تطبيق الرسائل عند مشاركة المستخدم موقعه في رسالة، وذلك من دون الحاجة لفتح تطبيق الخرائط للتعرف على الموقع الجغرافي.

تحويل الرسائل الصوتية إلى نصية

ويحول تطبيق الرسائل في iOS 17 الرسائل الصوتية لرسائل نصية، وهو ما يوفر التعرف على محتوى الرسائل الصوتية عند التواجد في مكان أو في وقت لا يمكن الاستماع إليها.

وتؤكد أبل أن المحتوى النصي للبريد الصوتي يبقى على الهاتف نفسه للحفاظ على الخصوصية، مع التعرف على المكالمات المزعجة وعدم ظهورها في البريد الصوتي المباشر، وعند تفعيل ميزة كتم الرنين للمكالمات الواردة من أرقام غير معروفة، سترسل أبل هذه المكالمات إلى البريد الصوتي المباشر تلقائيا دون رنين.

مميزات Facetime

ترك رسالة عند عدم الرد: ويمكن لمستخدمي Facetime من خلال تحديث آي أو إس 17 الجديد ترك رسالة سواء صوتية أو بالفيديو، وذلك عند الاتصال بشخص ما وعدم الرد، مع دعم تأثيرات الفيديو المعتادة مثل وضع البورتريه وإضاءة الاستوديو، مع إمكانية تشغيل رسائل الفيديو مباشرة على ساعات أبل ووتش الذكية مثل Apple Watch Ultra وغيرها.

التفاعل بواسطة اليد عن بعد: كما يضيف التحديث الجديد إمكانية التفاعل مع الرسائل في فيس تايم بإرسال قلوب أو بالونات أو ألعاب نارية وغيرها، وذلك من خلال إيماءات بسيطة باليد عن بعد، بحيث يمكن على سبيل المثال إنشاء حركة الإعجاب Like بأصابع اليد لإرسال تفاعل متحرك لإبداء الإعجاب، وقالت أبل إن تطبيقات مكالمات الفيديو الخارجية مثل Zoom ومايكروسوفت تيمز يمكنها الاستفادة من نفس الميزة وتوفيرها للمستخدمين.

إجراء مكالمات الفيديو عبر فيس تايم على شاشة أكبر: بحيث يمكن استخدام كاميرا آيفون لبدء مكالمة مباشرة من تطبيق FaceTime على جهاز التلفزيون المتصل بأحد أجهزة Apple TV، أو حتى نقل المكالمة من آيفون إلى التلفزيون.

وضع StandBy

ويعتبر وضع الاستعداد StandBy من أبرز مميزات iOS 17 آي أو إس 17 الجديدة، وهو الوضع الذي يتيح لمستخدمي آيفون معاينة المعلومات الهامة لحظيا عند شحن البطارية، بما في ذلك التعرف على الساعة والتاريخ وحالة الطقس، مع إمكانية تخصيص المعلومات التي تظهر بحيث تضم أشكالا متنوعة للساعة والصور المفضلة والـ Widgets المختلفة، مع دعم عرض نتائج الأنشطة المباشرة مثل نتائج المباريات الرياضية ودعم التواصل صوتيا عبر سيري Siri والمكالمات والتنبيهات الواردة وغيرها، وهو ما يحول آيفون إلى شاشة ذكية في أثناء الشحن.

وعند الشحن بواسطة شاحن لاسلكي يدعم MagSafe، يحافظ وضع StandBy على طريقة العرض المفضلة للمستخدم، ويمكن للمستخدمين تفعيل وضع StandBy في أي وقت من خلال النقر على الشاشة، لكن الوضع يبقى مفعلا دائما في iPhone 14 Pro اعتمادا على ميزة Always-On التي يدعمها الهاتف.

إنشاء ملفات شخصية منفصلة في متصفح سفاري

وعلى غرار كروم، فإن متصفح سفاري Safari في التحديث الجديد القادم لآيفون iOS 17 يوفر للمستخدم إنشاء ملفات شخصية منفصلة، بحيث يمكن إنشاء ملف شخصي للعمل وآخر للاستخدام الشخصي أو ملف شخصي منفصل لكل فرد من أفراد العائلة، مع إمكانية التنقل بسهولة بين هذه الملفات في أثناء التصفح، على أن يكون لكل ملف سجل تصفح منفصل وإضافات خاصة وغيرها.

كما يوفر التحديث الجديد لسفاري في آي أو إس 17 أيضا تجربة أفضل للبحث عبر الإنترنت، مع عرض اقتراحات تسهل البحث.

مشاركة كلمات ومفاتيح المرور

ويسمح iOS 17 مشاركة كلمات المرور ومفاتيح المرور passkeys، بحيث يمكن إنشاء مجموعة من جهات الاتصال الموثوق منها ومشاركة كلمات المرور معها، بحيث يمكن لأي شخص في المجموعة تعديل كلمات المرور على أن تبقى محدثة، وذلك اعتمادا على ميزة iCloud Keychain لحفظ الكلمات المرور، والتي تضمن التشفير التام بين طرفين.

الملء التلقائي لرموز التحقق الواردة في رسائل البريد الإلكتروني

وتتضمن مميزات iOS 17 الجديدة أيضا ميزة اكتشاف رموز التحقق الواردة في رسائل البريد الإلكتروني والملء التلقائي لها، مما يزيل الحاجة إلى التنقل بين البريد الإلكتروني وصفحات الويب.

تعزيز الخصوصية عند تصفح الويب

وعززت أبل الخصوصية في iOS 17 عند تصفح الويب، وذلك من خلال العديد من المميزات الجديدة أبرزها تأمين نوافذ التصفح الخاص عند تركها أو عدم استخدامها لفترة طويلة، بالإضافة إلى حظر أدوات التتبع من التحميل في المواقع التي يتصفحها المستخدم، إلى جانب إزالة رموز التتبع المضافة إلى عناوين URL في أثناء التصفح.

تنزيل خرائط Apple Maps لاستخدامها في وضع عدم الاتصال

ويمكن لمستخدمي آيفون من خلال التحديث الجديد لخرائط أبل Apple Maps في iOS17 حفظ أي منطقة على الخريطة لاستكشافها لاحقا في أثناء عدم الاتصال بالإنترنت، بالإضافة لعرض معلومات عن الأماكن المعروضة على الخريطة مثل ساعات العمل والتقييمات والحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة للقيادة أو المشي أو ركوب الدراجات أو ركوب المواصلات العامة.

كما يتيح التحديث الجديد لخرائط أبل Apple Maps إمكانية الإطلاع على توفر محطات الشحن آنيا عند قيادة سيارة كهربائية.

سماعات AirPods

كما قالت أبل إن مستخدمي سماعات ايربودز AirPods سيحصلون على مميزات جديدة قوية، أبرزها ميزة الصوت التكيفي Adaptive Audio التي تدمج بين وضع حجب الضوضاء ووضع الشفافية لتوفير أفضل تجربة، بحيث إذا بدأ المستخدم في التحدث إلى شخص قريب منه، فإن صوت الوسائط سينخفض تلقائيا، مع تقليل الضوضاء في الخلفية لتعزيز الاستماع إلى صوت المتحدث، بالإضافة إلى ميزة Personalized Volume التي تستخدم التعلم الآلي لضبط مستوى الصوت تلقائيا وفقا لتفضيلات المستخدم حسب المحتوى والأصوات في البيئة المحيطة وغيرها، وهي المميزات التي تتوفر لسماعات AirPods Pro 2.

ويدعم التحديث الجديد أيضا ميزة جديدة لمستخدمي AirPods في أثناء إجراء المكالمات، وهي الميزة التي تتيح كتم وإلغاء كتم الصوت بضغطة واحدة على طرف السماعة (الجيل الأول والثاني من ايربودز برو والجيل الثالث من ايربودز) أو الزر الدوار Digital Crown في سماعات الرأس AirPods Max.

التواصل أسرع وأسهل مع المساعد الصوتي Siri

ومع التحديث الجديد iOS 17، غيرت أبل طريقة تنشيط المساعد الصوتي سيري Siri، بحيث ما على المستخدم إلا نطق كلمة Siri بدلا من “Hi Siri”، مع إمكانية طرح استفسارات متتالية بعدها دون الحاجة لتنشيط سيري مرة أخرى.

ميزة للحفاظ على الصحة النفسية

وللحفاظ على الصحة النفسية، فإن تطبيق الصحة Health في iOS 17 يقدم ميزة Mental Health، وهي الميزة التي تتيح للمستخدمين تسجيل انطباعاتهم اليومية وحالة المزاج والحالة العاطفية لحظيا، مما قد يساهم في تحديد ما يؤثر على صحتهم النفسية أو الذهنية، مع إمكانية الوصول إلى التقييمات التي تستخدم في العيادات لتقييم الاكتئاب والقلق، بالإضافة إلى أماكن الدعم المتاحة في منطقتهم.

الحفاظ على صحة العين

واعتمادا على الكاميرا الأمامية في آيفون، فإن iOS 17 يقدم ميزة يمكن أن تساعد الأطفال على تقليل محاطر الإصابة بقصر النظر ويمنح البالغين الفرصة لتقليل إجهاد العين نتيجة استخدام الهاتف لساعات طويلة، وذلك من خلال تنبيه المستخدم عند تقريب الشاشة من العين لفترة طويلة وطلب إبعادها.

التحذير من المحتوى الحساس

وتشمل مميزات الخصوصية في iOS 17 آي أو إس 17 تحذير المستخدم من المحتوى الحساس عند استلام صور أو مقاطع فيديو عارية غير مرغوب فيها، وذلك لتجنب مشاهدتها عند عدم الرغبة في ذلك، بالإضافة لخيار خيار تعتيم الصور ومقاطع الفيديو الحساسة قبل اختيار عرضها، وهي الميزة التي تدعم الرسائل والمحتوى من AirDrop وخلفيات جهات الاتصال الجديدة في تطبيق الهاتف ورسائل فيس تايم وحتى التطبيقات الخارجية.

كما تشمل مميزات الخصوصية الجديدة أيضا خيارات أفضل للتحكم في المحتوى الذي يشاركه المستخدم مع التطبيقات، بحيث يسمح لتطبيق ما الوصول لصور محددة دون الوصول إلى مكتبة الصور كاملة، بالإضافة إلى إمكانية السماح لتطبيق ما بإضافة حدث في التقويم دون الإطلاع على معلومات المستخدم.

التفاعل مع الـ Widgets

ومن مميزات iOS 17 الجديدة أيضا القادمة لهواتف آيفون إمكانية التفاعل مع الـ Widgets سواء على الشاشة الرئيسية أو شاشة القفل أو في وضع الاستعداد StandBy، بحيث يمكن التحكم في تشغيل الوسائط أو تعيين أحد المهام كمهمة مكتملة أو إيقاف وتشغيل الاستماع إلى برنامج بودكاست مؤقتا وغيرها أو التحكم في شدة الإضاءة في غرفة ما وغيرها.

فرز العناصر في قائمة التسوق في تطبيق التذكيرات

ويجمع تطبيق التذكيرات في iOS17 العناصر المضافة إلى قائمة البقالة تلقائيا ويصنفها في فئات، وذلك لتسهيل التسوق، مع إمكانية تغيير كيفية تجميع العناصر والاحتفاظ بتفضيلاتهم لاحقا.

سجل النشاط في تطبيق Home

ويضيف تطبيق Home القدرة لمستخدمي آيفون مع تحديث iOS 17 الجديد عرض ما يصل إلى 30 يوما من سجل النشاط، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بأقفال الأبواب وأبواب المرآب وأنظمة الإنذار وأجهزة استشعار المختلفة، بالإضافة لدعم النقر لإلغاء القفل ورموز PIN للأقفال المتوافقة مع Matter، مما يوفر المزيد من الطرق لدخول المنزل.

تجميع صور الأشخاص المفضلين في ألبوم خاص

ويجمع تطبيق الصور Photos في التحديث الجديد القادم لآيفون iOS 17 صور الأشخاص المفضلين في ألبوم خاص تلقائيا، بحيث يمكن للمستخدم اختيار صور أفراد العائلة لجمعهم تلقائيا في ألبوم، مع إمكانية إضافة صور الحيوانات الأليفة الخاصة بالمستخدم مثل القطط والكلاب.

مشاركة شارات التتبع AirTag مع الآخرين

ويمكن للمستخدمين من خلال تحديث آي أو إس 17 الجديد مشاركة شارة أبل للتبع ايرتاج AirTag مع ما يصل إلى خمسة أشخاص آخرين، مما يسمح للأصدقاء والعائلة بتتبع عنصر أو غرض ما من خلال تطبيق Find My، مع إمكانية تعرف كل فرد من أفراد المجموعة على موقع الغرض وتشغيل صوت لتنبيه المستخدم بمكان هذا الغرض واستخدام ميزة البحث الدقيق للمساعدة في تحديد موقع AirTag المشتركة عندما تكون في مكان قريب.

ملء ملف PDF أو مستند ممسوح ضوئيا أسرع

وعززت أبل Apple ميزة الملء التلقائي لملفات PDF والمستندات الممسوحة ضوئيا، بحيث يمكن استخدام المعلومات المحفوظة من جهات الاتصال لملء الملفات أسرع، ثم إعادة إرسال النموذج أو الملف المكتمل مباشرة عبر تطبيق البريد الإلكتروني.

المصدر / وكالات