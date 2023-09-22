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الإعلان عن موعد صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة بغزة

22 سبتمبر 2023 . الساعة 23:42 بتوقيت القدس
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أكدت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة بدءًا من يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر.

وأوضح رئيس اللجنة السفير محمد العمادي أن المساعدات النقدية ستقدّم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبيَّن أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حدَّدتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

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وتتيح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، عبر موقع الإلكتروني صفحة خاصة تسمَّى الاستعلام الحكومي، وتحتوي رابط فحص المنحة القطرية شهر 9 سبتمبر 2023.

ويمكن للعائلات المستفيدين من هذه المنحة الوصول إلى رابط المنحة بكل سهولة من خلال البحث أو الدخول صفحة الاستعلام الحكومي.. اضغط هـــــــــــــــــــــــــنــــــــــــا

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #مساعدات نقدية #المنحة القطرية #اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

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