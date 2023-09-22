فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اللجنة القطرية تعلن موعد صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة بغزة

ضربة جديدة لفريق الصداقة بعد الهزيمة من الشاطئ

9عمليات إطلاق نار في 26 عملًا مقاومًا في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

حماس: قصف الاحتلال لمواقع المقاومة "محاولة فاشلة"

قصف إسرائيلي يستهدف 3 نقاط رصد للمقاومة شرقي غزة

والد المطارد "اشتيه": المقاومون يجب إسنادهم لا أن يُعذّبوا في زنازين السلطة

أراوخو في قائمة برشلونة استعدادا لمواجهة سيلتا فيغو

كتائب القسام تنظم عرضًا عسكريًا في مخيم جنين وتقدم العزاء لعوائل الشهداء

نتيجة مباراة الأولمبي مع نظيره القطري

دي خيا يفكر في اعتزال كرة القدم

ضربة جديدة لفريق الصداقة بعد الهزيمة من الشاطئ

22 سبتمبر 2023 . الساعة 23:44 بتوقيت القدس
...
فريق الصداقة
غزة / مؤمن الكحلوت:

تعرض فريق الصداقة لضربة جديدة بإصابة لاعبه ومهاجم الفريق محمد بلح، خلال مباراة الفريق أمام خدمات الشاطئ والتي خسرها الفريق بهدف نظيفة، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

 

وأفاد معالج الفريق عماد الواويـ أن بلح أُصيب  بكسر في أصبع قدمه، ونصحه الطبيب بضرورة الراحة لمدة أسبوعين، قبل العودة للملاعب من جديد.

 

وغاب بلح عن أول جولتين في المسابقة أيضاً، بسبب تعرضه لإصابة في مباراة الشاطئ في دور الثمانية من بطولة كأس غزة.

 

كما وخرج اللاعب جلال أبو يوسف من المباراة مُصاباً، حيث تفاقمت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، ولم يستطع إكمال المباراة، وتحوم الشكوك حول قدرته على المشاركة في مباراة الفريق القادمة.

 

وغاب عن الفريق في مباراته أمام الشاطئ لاعبه محمود العامودي، لاصابته بتمزق في العضلة الخلفية، بينما يُواصل عمر بلح غيابه للجولة الثالثة  لذات السبب أيضاً.

 

وترنحت نتائج فريق الصداقة، بعد البداية الجيدة للفريق في مسابقة الدوري الممتاز، حيث تعرض لهزيمتين متتاليتين أمام الأهلي وخدمات الشاطئ، حيث يتواجد الفريق في المركز الثامن برصيد 4 نقاط فقط.

#الصداقة #اصابة #محمد بلح

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة