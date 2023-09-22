ضربة جديدة لفريق الصداقة بعد الهزيمة من الشاطئ

غزة / مؤمن الكحلوت:

تعرض فريق الصداقة لضربة جديدة بإصابة لاعبه ومهاجم الفريق محمد بلح، خلال مباراة الفريق أمام خدمات الشاطئ والتي خسرها الفريق بهدف نظيفة، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وأفاد معالج الفريق عماد الواويـ أن بلح أُصيب بكسر في أصبع قدمه، ونصحه الطبيب بضرورة الراحة لمدة أسبوعين، قبل العودة للملاعب من جديد.

وغاب بلح عن أول جولتين في المسابقة أيضاً، بسبب تعرضه لإصابة في مباراة الشاطئ في دور الثمانية من بطولة كأس غزة.

كما وخرج اللاعب جلال أبو يوسف من المباراة مُصاباً، حيث تفاقمت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، ولم يستطع إكمال المباراة، وتحوم الشكوك حول قدرته على المشاركة في مباراة الفريق القادمة.

وغاب عن الفريق في مباراته أمام الشاطئ لاعبه محمود العامودي، لاصابته بتمزق في العضلة الخلفية، بينما يُواصل عمر بلح غيابه للجولة الثالثة لذات السبب أيضاً.

وترنحت نتائج فريق الصداقة، بعد البداية الجيدة للفريق في مسابقة الدوري الممتاز، حيث تعرض لهزيمتين متتاليتين أمام الأهلي وخدمات الشاطئ، حيث يتواجد الفريق في المركز الثامن برصيد 4 نقاط فقط.