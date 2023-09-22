9عمليات إطلاق نار في 26 عملًا مقاومًا في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقع 26 عملا مقاوما، شملت عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة وتصديات للمستوطنين ومواجهات.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 9 عمليات إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة، وثلاث حالات لإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، وحالة لتحطيم مركبات المستوطنين و11 مواجهة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال.

وأطلق المقاومون النار بشكلٍ متكررٍ، صوب قوات الاحتلال وفجّروا عبواتٍ ناسفة خلال اقتحام الاحتلال لـ"رفيديا" في نابلس، تزامنًا مع مواجهات عنيفة وإلقاء زجاجات حارقة وحجارة صوب قوات الاحتلال، كما أطلق المقاومون النار صوب حاجز بيت فوريك وجبل جرزيم.

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واندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال، تخللها إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال في بيتا، وطانا وبيت دجن وقريوت، في مدينة نابلس.

واستهدف المقاومون قوات الاحتلال بصلياتٍ من الرصاص، خلال اقتحامها "كفر دان" كما أطلقوا النار صوب "حاجز سالم" في جنين، تزامنًا مع اندلاع مواجهاتٍ عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال.

واستمرارًا لعملياتِ إطلاق النار، أمطر المقاومون مستوطنة "بسجوت" في رام الله، بصلياتٍ من الرصاص، كما استهدفوا بوابة "نتساني عوز" في طولكرم.

وأطلق المقاومون النار صوب سيارة للمستوطنين قرب مستوطنة كريات أربع في الخليل، كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في مخيم عين السلطان في أريحا.

وفي القدس، شهد مخيم شعفاط وبلدة العيساوية مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال، تخللها إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال.

وشهدت كفر قدّوم في قلقيلية، مواجهات تخللها إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال، كما تصدّى الشباب الثائر في دير استيا في سلفيت لهجوم المستوطنين كما حطّموا مركباتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين