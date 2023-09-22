قصف إسرائيلي يستهدف 3 نقاط رصد للمقاومة شرقي غزة

قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، 3 نقاط رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شرقي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن طائرة ومدفعية إسرائيلية قصفت 3 نقاط رصد عسكرية لحركة "حماس" شرق حي الزيتون شرقي مدينة غزة، وشرق مدينة خانيونس جنوبي القطاع، وشرق مخيم البريج.

يذكر أن القصف الإسرائيلي جاء بعد تظاهرات شارك فيها مئات الشبان قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة.

اقرأ أيضا: حماس: قصف الاحتلال لمواقع المقاومة "محاولة فاشلة"

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "قصف ثلاث نقاط عسكرية لحماس في قطاع غزة"، قائلا: "طائرة مسيرة أغارت على نقطتين عسكريتين تابعتين لحماس".

وأضاف أن "تلك النقاط العسكرية في أماكن متاخمة لمناطق جرت بها أعمال شغب عنيفة وإطلاق البالونات الحارقة بالقرب من السياج الأمني مع قطاع غزة"، دون أن يوضح النقطة الثالثة المستهدفة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان وصفه بـ"الأولي"، أن "جيش الاحتلال يغير في هذه الأثناء في قطاع غزة".

اقرأ أيضا: 31 إصابة خلال قمع الاحتلال مسيرات سلمية شرق غزة

وأصيب مساء اليوم الجمعة، 31 مواطنًا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة، خلال قمعها تظاهرات شارك فيها مئات الشبان ضمن "فعاليات الغضب نصرة للمسجد الأقصى المبارك والمقاومة في الضفة الغربية المحتلة" قرب السياج الأمني شرق قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة عن إصابة 31 مواطنا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء إطلاق جنود الاحتلال، وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب عشرات الشباب الذين يتظاهرون في عدة مناطق شرق مدينة غزة وشرق خان يونس وجباليا، شرقي القطاع.

وفي الجانب الآخر من السياج، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته وآلياته، ووحدة القناصة خلف التلال الرملية القريبة لتفريق التظاهرات في المناطق الشرقية للقطاع.

وخلال الأيام الماضية، خرجت تظاهرات مماثلة استشهد فيها فلسطيني وأصيب عشرات بجراح وحالات اختناق نتيجة تفريقها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

واقتحم 303 مستوطنين المسجد الأقصى بمدينة القدس، الأحد، بمناسبة ما يسمى "رأس السنة العبرية" مع قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإفراغه من المصلين، وفق ما أعلنته دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وبدأت فترة الأعياد اليهودية مساء الجمعة الماضي، بحلول عيد "رأس السنة العبرية" وتتواصل حتى 8 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وتشهد الضفة الغربية منذ العام الماضي حالة من التوتر الشديد إثر اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدن والمخيمات الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين