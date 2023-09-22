حماس: قصف الاحتلال لمواقع المقاومة "محاولة فاشلة"

قال الناطق باسم "حركة حماس" حازم قاسم "إن القصف الإسرائيلي على نقاط المقاومة في قطاع غزة محاولة فاشلة لوقف إسنادهم للقدس والأقصى وثورة شعبنا في الضفة".

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وأكد قاسم في تصريح صحفي، مساء اليوم الجمعة، أن شعبنا ومقاومتنا في قطاع غزة ستواصل دعهما واسنادها لكل الفعل النضالي في كل الساحات باعتباره حق مشروع، بالرغم من كل إرهاب الاحتلال.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم أهدافا في قطاع غزة رداً على إطلاق البالونات الحارقة باتجاه مستوطنات الغلاف.

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المصدر / فلسطين أون لاين