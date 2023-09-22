والد المطارد "اشتيه": المقاومون يجب إسنادهم لا أن يُعذّبوا في زنازين السلطة

أكد عاكف اشتية والد المعتقل السياسي مصعب اشتية، أن السلطة اعتقلت نجله دون أي تهمة سوى أنه يقاوم الاحتلال.

وبين أن السلطة أوهمتهم أن الاعتقال مؤقت إلا أنه ما زال حتى يومنا هذا بالمعتقل، لافتًا أن اعتقال نجله مصعب ليس له أي مسوغ قانوني ولا أي تهمة واضحة.

وتابع " تواصلنا مع الكثير من الجهات الحقوقية من أجل الإفراج عن نجلي ولكن لم تستجب السلطة لأي منها".

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وأوضح بقوله "حصلنا على قرار بالإفراج عن مصعب إلا أن السلطة رفضت الإفراج عنه، ومصعب يعيش في ظروف اعتقال صعبة جدًا ويعاني من تدهور في وضعه الصحي".

وشدد أن مكان المقاومين فوق الرؤوس وليس في السجون ولا بد من مساندتهم لا ملاحقتهم واعتقالهم.

ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، تواصل أجهزة السلطة في رام الله تواصل اعتقال المـطارد للاحتلال مصعب اشتية لليوم الـ 369 على التوالي.

كما تواصل أجهزة السلطة اعتقال عشرات المقاومين وطلبة الجامعات والأسرى المحررين والنشطاء في سجونها، وتمارس بحقهم شتى صنوف التعذيب والتحقيق القاسيين.

المصدر / فلسطين أون لاين