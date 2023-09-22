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أراوخو في قائمة برشلونة استعدادا لمواجهة سيلتا فيغو

22 سبتمبر 2023 . الساعة 21:32 بتوقيت القدس
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أراوخو في قائمة برشلونة استعدادا لمواجهة سيلتا فيغو

التحق المدافع الأوروغواياني رونالد أراوخو، بقائمة فريق برشلونة التي ستواجه سيلتا فيغو، غدًا السبت، في بطولة الدوري "الليغا" وذلك عقب تلقيه الإذن الطبي بالمشاركة عقب تعافيه من الإصابة العضلية التي لحقت به.

وكان أراوخو، الذي أصيب في العضلة ذات الرأسين بالفخذ اليسرى في 17 أغسطس/ آب الماضي، قد تدرب بنفس إيقاع بقية زملائه طوال هذا الأسبوع؛ لكنه لم يحصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي إلى غاية اليوم الجمعة.

وأجرى الفريق الكتالوني مران اليوم بجميع لاعبي الفريق الأول المتاحين باستثناء بيدرو غونزاليس "بيدري" الذي ما زال يتعافى من الإصابة بالعضلة المستقيمة بالفخذ اليمنى.

وباتت المناصب في تشكيلة برشلونة خلال الموسم الحالي، غالية جدًا في جميع الخطوط، لا سيما بعد التألق اللافت للاعبين المستقدمين في شكل إعارة على غرار البرتغاليين كانسيلو وفيليكس أو الذين تم تصعيدهم على غرار الفتى لامين يامال.

ويحتل برشلونة الوصافة في جدول ترتيبالدوري الإسباني برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادل واحد بعد مرور 5 جولات، بينما يتصدر الريال الترتيب بالعلامة الكاملة.

المصدر / فلسطين اونلاين
#برشلونة #سيلتا فيغو #أراوخو

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