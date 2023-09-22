نتيجة مباراة الأولمبي مع نظيره القطري

غزة/ مؤمن الكحلوت:

تعادل المنتخب الوطني الأولمبي سلبيا مع نظيره القطري، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية المقامة في الصين.

وحصد الفدائي الأولمبي أول نقطة في المسابقة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة خلف المتصدر اليابان برصيد 3 نقاط، بينما تواجد منتخب قطر في المركز الثالث بنقطة واحدة وبفارق الأهداف.

وسيخوض الأولمبي مباراته الثانية أمام اليابان يوم الثلاثاء القادم وبات بحاجة للفوز أو التعادل أول الخسارة بفارق هدف لضمان التأهل للدور الثاني من البطولة، حيث أن قطر خسرت من اليابان بنتيجة (3-1).

المصدر / فلسطين أون لاين