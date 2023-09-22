الصدارة رفحية في الممتازة .. وفوز جديد للنسور في دوري الدرجة الأولى

غزة/ مؤمن الكحلوت:

اعتلى فريق خدمات رفح جدول ترتيب بطولة دوري الدرجة الممتازة، بعد فوزه مضيفه بيت حانون الرياضي بهدف نظيف مساء اليوم الجمعة في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بيت حانون البلدي شمال غزة، في افتتاح مباريات الجولة الخامسة، من المسابقة.

وأحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب محمد الجرمي عند الدقيقة 38، ليحصد "الأخضر" النقطة 12، ويحتل المركز الأول والصدارة "مؤقتا"، وتجمد رصيد "الحوانين" عند 3 نقاط بالمركز العاشر "مؤقتا"، وبفارق الأهداف خلف غزة الرياضي.

وحسم خدمات الشاطئ ديربي المخيم، بعد فوزه على جاره الصداقة بهدف دون مقابل سجله اللاعب سليمان العبيد عند الدقيقة "52" في اللقاء الذي جمعهما على ملعب اليرموك بمدينة غزة، علما أن محمد بلح أهدر ركلة جزاء للصداقة عند الدقيقة 84، بعدما سدد الكرة في القائم.

وبهذه النتيجة، يحصد "البحرية" النقطة العاشرة في رصيده محتلا المركز الثالث "مؤقتا"، وبفارق الأهداف خلف اتحاد الشجاعية، ويبقى رصيد الصداقة 4 نقاط بالمركز الثامن "مؤقتا"، وبفارق الأهداف خلف شباب رفح.

وتعادل شباب خانيونس، مع ضيفه شباب جباليا بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما على ملعب خانيونس البلدي .

وبادر أحمد أبو شباب بالتسجيل "للنشامى" عند الدقيقة 49، قبل أن يتعادل مؤيد إسماعيل "للثوار" عند الدقيقة 85، ليرتفع رصيد "الثوار" إلى 6 نقاط في المركز السادس "مؤقتا"، وحصد "النشامى" النقطة الثانية، ليتواجد في المركز الحادي عشر، وقبل الأخير "بشكل مؤقت".

وفي دوري الدرجة الأولى حقق فريق خدمات خانيونس فوز جديد على خساب مضيفه شباب الزوايدة بهدفين دون رد في ملعب الشهيد محمد الدرة.

وسجل ثنائية الخدمات عبد المجيد أحمد، وعبد اللطيف عليان، علما أن الحكم أشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لاعب خدمات خانيونس عنان الترابين بعد نهاية المباراة.

وبذلك، يرتفع رصيد خدمات خانيونس إلى 13 نقطة في المركز الثاني "مؤقتا"، وتوقف رصيد شباب الزوايدة عند 9 نقاط بالترتيب السادس "مؤقتا".

بدوره، تعادل المجمع الإسلامي مع نظيره خدمات النصيرات بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جمعهما على ملعب فلسطين بمدينة غزة.

وافتتح عمر السرساوي التسجيل للمجمع، رد عليه مهدي أبو عرمانة بهدف التعادل للضيوف، وعاد المجمع للتقدم من جديد عبر محمد الحمامي وتعادل عطايا جربوع لخدمات النصيرات، علما أن الحكم أشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لاعب "النصيرات" عبد الرحمن المنايعة وهو متواجد على دكة البدلاء عند الدقيقة 23.

وبهذه النتيجة، يحصد خدمات النصيرات النقطة العاشرة في رصيده، ليحتل المركز الخامس "مؤقتًا"، ووصل رصيد المجمع إلى 7 نقاط بالمركز التاسع "مؤقتًا".

وفي افتتاح الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الثانية لفرع "غزة والشمال" تعادل اليرموك مع الرضوان بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بيت لاهيا شمال غزة.

ودون هدف اليرموك تامر الترامسي، أما هدف الرضوان فسجله إسلام الرواغ، ليرتفع رصيد الرضوان إلى 5 نقاط في المركز الثالث، وحصد اليرموك أول نقطة في رصيده، ليتواجد بالمركز الخامس "مؤقتا".

المصدر / فلسطين أون لاين