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أبو زهري: المحاولات الأمريكية لدمج الاحتلال بالمنطقة تثير استفزاز الأمة

22 سبتمبر 2023 . الساعة 20:07 بتوقيت القدس
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أبو زهري: المحاولات الأمريكية لدمج الاحتلال بالمنطقة تثير استفزاز الأمة

قال عضو قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج د. سامي أبو زهري، إن محاولات الإدارة الأمريكية فرض الاحتلال الإسرائيلي وإدماجه بالمنطقة تثير استفزاز الأمة.

وأضاف أبو زهري في تغريدة له على موقع إكس: "وكلما ازداد تغلغل الاحتلال في المنطقه كلما زاد من مستوى جاهزية شباب الأمة لمواجهته لأنه يشكل العدو الحقيقي والخطر الذي يتهدد أمن واستقرار المنطقة".

وكان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن جدد تأكيده على التزام واشنطن بأمن (إسرائيل) ودعمها  للتطبيع بين دولة الاحتلال ودول المنطقة العربية.

اقرأ المزيد: https://felesteen.news/p/146634

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المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #السعودية #واشنطن #التطبيع #سامي أبو زهري #الاحتلال الإسرائيلي

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