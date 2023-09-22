أبو زهري: المحاولات الأمريكية لدمج الاحتلال بالمنطقة تثير استفزاز الأمة

قال عضو قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج د. سامي أبو زهري، إن محاولات الإدارة الأمريكية فرض الاحتلال الإسرائيلي وإدماجه بالمنطقة تثير استفزاز الأمة.

وأضاف أبو زهري في تغريدة له على موقع إكس: "وكلما ازداد تغلغل الاحتلال في المنطقه كلما زاد من مستوى جاهزية شباب الأمة لمواجهته لأنه يشكل العدو الحقيقي والخطر الذي يتهدد أمن واستقرار المنطقة".

وكان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن جدد تأكيده على التزام واشنطن بأمن (إسرائيل) ودعمها للتطبيع بين دولة الاحتلال ودول المنطقة العربية.



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محاولات الإدارة الأمريكية فرض الاحتلال الصهيوني وإدماجه بالمنطقة تثير استفزاز الأمة، وكلما ازداد تغلغل الاحتلال في المنطقه كلما زاد من مستوى جاهزية شباب الأمة لمواجهته لأنه يشكل العدو الحقيقي والخطر الذي يتهدد أمن واستقرار المنطقة — DR. SAMI ABU ZUHRI (@SamiZuhri) September 22, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين