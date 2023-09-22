أجهزة السلطة تواصل اعتقال المقاومين والأسرى المحررين وطلبة الجامعات

تواصل أجهزة السلطة اعتقال عشرات المقاومين وطلبة الجامعات والأسرى المحررين والنشطاء في سجونها، وتمارس بحقهم شتى صنوف التعذيب والتحقيق القاسيين.

وما زالت أجهزة السلطة تعتقل الشاب خالد خليلية من بلدة جبع قضاء جنين لليوم الـ 24 على التوالي، والشاب ربيع شريف صبوح شقيق الشـهيد إسلام صبوح لليوم الـ24 على التوالي.

كما تواصل أجهزة السلطة في نابلس، اعتقال الأسير المحرر الأستاذ معد كنعان من بلدة جبع لليوم الـ 26 على التوالي، كما تواصل اعتقال كل من: أيمن وخليل المصري، وحمزة عمر دراغمة، وأنس محمود أبو الطيب من طوباس، لليوم الـ 32 على التوالي.

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وفي جنين تواصل أجهزة السلطة اعتقال الشاب لؤي جرار لليوم الـ31 على التوالي، و الشاب ورد لحلوح لليوم الـ 32 على التوالي، و المحرر مصطفى صبح من بلدة برقين لليوم الـ 33 على التوالي والمحرر محمود خالد صبح من بلدة برقين، لليوم الـ 40 على التوالي و المحرر زايد الصباغ لليوم الـ 49 على التوالي.

واستمرارًا لحالة التغول في جنين تواصل اعتقال المطارد مراد ملايشة ومحمد براهمة من جنين، في سجن أريحا لليوم الـ 82 على التوالي، كما تواصل اعتقال عدداً من كوادر الجهاد الإسلامي وهم: "عيد حمامرة، ومحمد علاونة، ومحمد ملايشة، ومؤمن فشافشة، وعماد خليلية، وأحمد نواصرة" لليوم الـ 70 على التوالي، و الشاب مؤمن فشافشة من بلدة جبع لليوم الـ 36 على التوالي، والشاب أسد عطاطرة من بلدة يعبد لليوم الـ 52 على التوالي.

و في أريحا تواصل أجهزة السلطة اعتقال المحرر خليل الحنبلي من مدينة نابلس لليوم الـ 31 على التوالي.

وما زالت تزّج أجهزة السلطة في سجونها الشاب أحمد جانم لليوم الـ 32 على التوالي، كما يواصل وقائي السلطة في رام الله اعتقال الشابين بلال خالد حامد من بلدة سلواد لليوم الـ 34 والشاب قسام حماد لليوم الـ 32 على التوالي.

واستمرارًا لملاحقة المقاومين للاحتلال، تواصل أجهزة السلطة اعتقال المطارد المطلوب للاحتلال عدي الشحروري لليوم الـ 37 على التوالي وذلك بعد حصاره في بلدة الفارعة جنوب طوباس، والمطارد للاحتلال أحمد أبو عايدة لليوم الـ 39 على التوالي.

كما تواصل أجهزة السلطة اعتقال الشاب أحمد حميدان من مخيم العين في نابلس لليوم الـ 41 على التوالي والشاب أحمد حموضة لليوم الـ 53 على التوالي، والشاب أنس علاونة من بلدة جبع لليوم الـ 54 على التوالي، والأسير المحرر بهاء العدنان أبو بكر لليوم الـ 56 على التوالي والمطارد خالد ملايشة والمواطن محمد عمر الصانوري لليوم الـ 60 على التوالي.

واستمرارًا لحالات الاعتقال السياسي، تواصل مخابرات السلطة في نابلس لليوم الـ 57 على التوالي اعتقال الأسير المحرر مناضل سعادة أمضى في سجون الاحتلال 19 عاماً، واعتقال الأسير المحرر عمر سمارة لليوم الـ 60 على التوالي، والشابين سمير وأمير البدوي لليوم الـ 39 على التوالي،

ويستمر وقائي السلطة في الخليل اعتقال المحرر معتز محمود عوض من بلدة بيت عوا لليوم الـ 61 على التوالي، و الأسير المحرر يزن مسلماني لليوم الـ 63 على التوالي، والشاب أحمد جرادات من بلدة سعير لليوم الـ 73 على التوالي.

كما تواصل مخابرات السلطة في الخليل اعتقال الأسير المحرر صهيب مأمون شرباتي لليوم الـ 94 على التوالي، رغم قرار الإفراج عنه، كما تواصل أجهزة السلطة اعتقال الشاب أحمد معلا لليوم الـ 168 على التوالي، والحاج منذر رحيب، لليوم الـ 177 على التوالي.

و رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، تواصل أجهزة السلطة في رام الله تواصل اعتقال المـطارد للاحتلال مصعب اشتية لليوم الـ 369 على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين