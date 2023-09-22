إصابة بيلنغهام قبل ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو

أكدت تقارير صحفية إسبانية، غياب النجم الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام عن تدريبات ريال مدريد اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعتبر بمثابة انتكاسة للنادي الملكي.



وقالت صحيفة "آس" المدريدية إن بيلينغهام انسحب من تدريبات اليوم، قبل يومين فقط من الديربي، بسبب معاناته من مشاكل في المعدة، حيث إنه شعر بتوعك هذا الصباح، خلال الجلسة التي بدأت في صالة الألعاب الرياضية قبل البدء في التدريبات على العشب.



وأضافت أن بيلينغهام يشعر بالإرهاق، فضلًا على إصابته، حيث لم يغب منذ بداية الموسم عن ريال مدريد سوى 10 دقائق فقط وكانت ضد ألميريا عندما سجل هدفين، كما لعب 150 دقيقة أخرى مع منتخب إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي الدولية.



وواصلت أن نهاية مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا، والتي سجل بيلينغهام خلالها هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، كانت علامات الإرهاق واضحة عليه وهو أمر طبيعي بسبب ضغط المباريات، لكن عدم المشاركة في التدريبات يوم الجمعة يمثل انتكاسة كبيرة في الاستعدادات للديربي.



وأوضحت أن الجهاز الطبي للنادي الملكي، يضمن حضور اللاعب في المران الأخير قبل المباراة، وأنه لا تُوجد أي شكوك حول لحاقه بالديربي، لكنها شككت بأن يكون قادرًا على استكمال المباراة بسبب الإرهاق وعدم المشاركة في مران اليوم.



وتمكن بيلينغهام من تسجيل 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة في خلال 5 مباريات في بطولة الدوري الإسباني مع ريال مدريد، إضافة لتسجيله هدفًا في دوري أبطال أوروبا.

المصدر / فلسطين اونلاين