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نتيجة اتفاقات التطبيع

"قاسم": "نتنياهو" مارس حالة من الاستقواء على شعبنا بخطابه في الأمم المتحدة

22 سبتمبر 2023 . الساعة 18:32 بتوقيت القدس
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"قاسم": "نتنياهو" مارس حالة من الاستقواء على شعبنا بخطابه في الأمم المتحدة

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم إن "نتنياهو مارس حالة من الاستقواء غير المسبوق ضد شعبنا الفلسطيني بخطابه في الأمم المتحدة، نتيجة اتفاقات التطبيع التي تمت، أو تلك التي يجري الإعداد لها".

جاء ذلك في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، تعليقا على خطاب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد قاسم أن ذكر نتنياهو للآثار الإيجابية للتطبيع على دولة الاحتلال، يؤكد أن هذا المسار يحقق مصالح الاحتلال فقط، ويشكل تهديداً حقيقياً للقضية الفلسطينية.

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وأشار الناطق باسم حماس إلى أن الاحتلال سيواصل استغلال مسار التطبيع لتصعيد عدوانه على شعبنا بهدف تصفية الوجود الفلسطيني، ويحاول تطبيق أحلام اليمين الصهيوني مستنداً على التطبيع.

ودعا قاسم القوى الحية في الأمة إلى تصعيد مقاومتها للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتعزيز دعوات مقاطعته.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الأمم المتحدة #نتنياهو #التطبيع #حازم قاسم #الاحتلال الإسرائيلي

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