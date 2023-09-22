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رسمياً.. ناغسمان مدرباً لمنتخب ألمانيا خلفاً لفليك

22 سبتمبر 2023 . الساعة 18:15 بتوقيت القدس
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رسمياً.. ناغسمان مدرباً لمنتخب ألمانيا خلفاً لفليك

عُيّن يوليان ناغلسمان مدرباً للمنتخب الالماني لكرة القدم حتى نهاية تموز/يوليو 2024، وذلك قبل 9 أشهر من استضافة المانيا نهائيات كأس أوروبا، حسب ما أفاد الاتحاد المحلي للعبة.

ويحلّ ناغلسمان بدلاً من هانزي فليك المقال من منصبه في 10 الشهر الحالي على خلفية تردي نتائج "دي مانشافت" توجها بالخسارة أمام اليابان 1-4 ودياً.

كما لم ينجح فليك في الفوز سوى بأربع مباريات في سلسلة من 17 أشرف عليها مع المنتخب، تخللها الخروج من دور المجموعات في مونديال قطر 2022.

وبات ناغلسمان في سن الـ 36 عاما  ثاني أصغر مدرب يشرف على المنتخب الالماني بعد أوتو نيرتس عام 1926 عندما كان يبلغ 34 عاماً.

وقال ناغلسمان في بيان الجمعة "ننظم نهائيات كأس أوروبا في بلادنا، وهذا شيء خاص".

وتابع مدرب بايرن ميونيخ السابق "لديّ رغبة كبيرة في مواجهة هذا التحدي".

وأكد المدرب الالماني إنه وقّع على اتفاق قصير الأجل "لإبقاء كأس أوروبا في دائرة الضوء" لكنه أصر على أنه "لا يستبعد" التمديد.

من ناحيته، وصف بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم ناغلسمان بـ "المدرب المتميز" وقال "نحن مقتنعون بأنه سيضمن أن المنتخب الوطني سيلهم جماهيره وأن كأس أوروبا ستحقق أيضا نجاحا رياضيا".

ويستعد ناغلسمان لتدريب منتخب وطني يعاني من أزمة، بعدما أقال مدرباً لأول مرة في تاريخه، بالاستغناء عن فليك غداة الهزيمة القاسية أمام اليابان بعد سلسلة من النتائج الكارثية (خسر اربعاً من خمس مباريات) أدت إلى تسلم المهاجم الدولي السابق والمدير الرياضي الحالي للاتحاد المحلي للعبة رودي فولر للمهام الفنية موقتا ليقوده للفوز على فرنسا 2-1 ودياً.

المصدر / فلسطين اونلاين
#منتخب ألمانيا #فليك #ناغسمان

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