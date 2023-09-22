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إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات سلمية شرق غزة

22 سبتمبر 2023 . الساعة 17:35 بتوقيت القدس
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إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات سلمية شرق غزة

أصيب مساء اليوم الجمعة، فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال قمعها تظاهرة شارك فيها مئات الشبان ضمن "فعاليات الغضب نصرة للمسجد الأقصى المبارك والمقاومة في الضفة الغربية المحتلة" قرب السياج الأمني شرق قطاع غزة.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء إطلاق جنود الاحتلال، وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب عشرات الشباب الذين يتظاهرون في عدة مناطق شرق مدينة غزة وشرق خان يونس وجباليا، شرقي القطاع.

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وأشار شهود عيان أن "قوات الاحتلال أطلقت الغاز السام المسيل للدموع صوب الطواقم الطبية والصحفية العاملة في الميدان لإعاقتها عن ممارسة عملها".

واستشهد يوم الثلاثاء الماضي، فلسطيني، وأصيب 12 آخرون عندما استهدفت قوات الاحتلال المسيرات السلمية، شرق قطاع غزة، التي تتواصل لليوم السادس على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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