عملية إطلاق نار في الخليل ومواجهات خلال فعاليات رافضة للاستيطان بالضفة

نفذ مقاومون ظهر اليوم الجمعة، عملية إطلاق نار بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" الجاثمة على أراضي الفلسطينيين في مدينة الخليل.

واستخدم المقامون سيارة مسرعة في العملية التي نفذت قرب مفترق إلياس، حيث أغلقت قوات الاحتلال مناطق سدة الفحص وسدة قلقس ومنطقة الكسارة جنوب الخليل.

بالتزامن مع ذلك أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه داخل حي تل ارميدة وسط الخليل، وجرى نقله لمستشفى عالية لتلقي العلاج.

كذلك أصيب عدد من المواطنين ظهر اليوم، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية عقب انطلاق مسيرات رافضة للاستيطان.

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ففي نابلس، اندلعت مواجهات بالقرب من البؤرة الاستيطانية "إفيتار" الجاثمة على أراضي جبل صبيح في بلدة بيتا.

وأدى عشرات المواطنين صلاة الجمعة على مشارف جبل صبيح، وانطلقوا بعدها في مسيرة مناهضة للاستيطان أشعل خلالها الشباب الثائر في بيتا النيران بالإطارات المطاطية، بينما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين ما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق.

واندلعت مواجهات أخرى في بلدة بيتا إثر اقتحام عدد من آليات الاحتلال العسكرية البلدة، وتصدى الشباب الثائر لها بالحجارة.

كما اندلعت مواجهات أخرى في بلدة قريوت جنوب نابلس، عقب اقتحام مجموعات المستوطنين البلدة ونبعها التاريخي تحت حماية قوات الاحتلال.

وتصدى أهالي قريوت لاقتحام المستوطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وسبق أن اقتحم المستوطنون البلدة واقتلعوا ما يزيد عن 100 شجرة زيتون ودمروا خزانات مياه في السهل الشرقي من بلدة قريوت.

وامتدت المواجهات إلى بلدة بيت دجن بعد انطلاق مسيرة بعد صلاة الجمعة مباشرة من أمام المسجد الكبير باتجاه الأراضي المهددة بالمصادرة شرقي البلدة، حيث قمعت قوات الاحتلال المتظاهرين بالاعتداء الجسدي وقنابل الغاز السام.

واندلعت مواجهات أخرى في خربة طانا شرقي نابلس، حيث قمع جيش الاحتلال الأهالي في المنطقة وأطلق قنابل الغاز صوبهم.

وفي قلقيلية؛ اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرقا، بعد خروج المسيرة الأسبوعية المطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ سنوات.

وأفادت مصادر محلية بإصابة 3 مواطنين بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق بالغاز السام.

المصدر / فلسطين أون لاين