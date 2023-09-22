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إصابات بقمع الاحتلال مسيرات في قلقيلية ونابلس

22 سبتمبر 2023 . الساعة 16:26 بتوقيت القدس
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أصيب عدد من المواطنين، ظهر اليوم الجمعة، بالرصاص المطاطي والاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان في مدينتي قلقيلية ونابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة ثلاثة شبان بالرصاص المطاطي، وأخرى بالاختناق، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية.

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وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب المدينة، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

وامتدت المواجهات لكلٍ من بلدتي بيت دجن وقريوت، إثر قمع الاحتلال المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وتشهد عدة مناطق في الضفة أيام الجمعة فعاليات ومسيرات أسبوعية رافضة للاستيطان، وتنتهي غالبا بمواجهات مع قوات الاحتلال التي تستخدم الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية والصوتية لتفريق المتظاهرين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #إصابات #قلقيلية #الاحتلال الإسرائيلي

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