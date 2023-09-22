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حصاد أعمال المقاومة بالضفة والقدس خلال أسبوع

22 سبتمبر 2023 . الساعة 14:49 بتوقيت القدس
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 تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن إصابة 10 إسرائيليين، بينما استشهد 5 فلسطينيين.

 وخلال الفترة ما بين ما بين 0815-09-2023 حتى 21-09-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 247 عملاً مقاوماً، بينها 25 عملية إطلاق نار، وعملية دهس، وعمليتي طعن أو محاولة طعن.

وأحصى المركز إحراق 3 منشآت وآليات وأماكن عسكرية، و15 عملية تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال.

ووثق 8 عمليات تفجير عبوات ناسفة استهدفت قوات الاحتلال، و9 زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، فيما تصدى الشبان لـ21 اعتداء للمستوطنين في مناطق متفرقة.

وخرجت 4 تظاهرات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، فيما اندلعت 88 مواجهة في نقاط متفرقة، كما نفذ الشبان 71 عملية إلقاء حجارة.

المصدر / فلسطين اون لاين
#المقاومة #الضفة

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