حصاد أعمال المفاومة بالضفة والقدس خلال أسبوع

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن إصابة 10 إسرائيليين، بينما استشهد 5 فلسطينيين.

وخلال الفترة ما بين ما بين 0815-09-2023 حتى 21-09-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 247 عملاً مقاوماً، بينها 25 عملية إطلاق نار، وعملية دهس، وعمليتي طعن أو محاولة طعن.

وأحصى المركز إحراق 3 منشآت وآليات وأماكن عسكرية، و15 عملية تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال.

ووثق 8 عمليات تفجير عبوات ناسفة استهدفت قوات الاحتلال، و9 زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، فيما تصدى الشبان لـ21 اعتداء للمستوطنين في مناطق متفرقة.

وخرجت 4 تظاهرات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، فيما اندلعت 88 مواجهة في نقاط متفرقة، كما نفذ الشبان 71 عملية إلقاء حجارة.

المصدر / فلسطين اون لاين