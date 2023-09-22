جماهير جنين تشيّع جثمان الشهيد عبد الله أبو حسن

شيّعت جماهير غفيرة بعد ظهر اليوم الجمعة جثمان الشهيد عبد الله عماد أبو حسن في مسقط رأسه ببلدة اليامون شمال غرب جنين، وسط هتافات داعمة للمقاومة ومطالبة بالثأر.

وانطلق موكب التشييع من مشفى جنين الحكومي وتوجه إلى بلدة اليامون، حيث ألقيت على الشهيد نظرة الوداع في منزل ذويه، ثم توجهت لمسجد الأرقم وسط البلدة بمسيرة شعبية واسعة.

وبعد صلاة الجمعة انطلق موكب التشييع نحو مقبرة البلدة لمواراته الثرى، وسط هتافات للمقاومة ومطالبة بالثأر لدماء الشهداء والسير على نهجهم والوحدة تحت راية المقاومة وتوجيه البنادق نحو الاحتلال.

واستشهد الشاب عبد الله عماد أبو حسن فجر اليوم الجمعة متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في البطن، خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة كفر دان شمال غرب المدينة.

وبعد استشهاده؛ جابت مسيرة راجلة شوارع بلدة كفر دان تحمل جثمان الشهيد أبو حسن، هتف خلالها الشبان للمقاومة وطالبوا بالثأر من الاحتلال.

وباستشهاد "أبو الحسن"، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال منذ بداية العام إلى 253 شهيداً، بينهم 205 شهداء من الضفة الغربية والقدس، و4 شهداء من الداخل المحتل، و44 شهيداً من قطاع غزة.

وزفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية: الشهيد المجاهد: عبد الله عماد أبو حسن (18 عامًا)، من بلدة اليامون غرب جنين، الذي ارتقى متأثرا بإصابته بنيران قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة كفردان فجر اليوم.

وأكدت حماس في بيان لها اليوم الجمعة أن دماء الشهداء الأبرار لن تذهب هدرًا، وأن مقاومة شعبنا مستمرة مهما تضاعف بطش الاحتلال، ولن يقر لشعبنا قرار حتى استرداد حقوقه كاملة ودحر المحتل عن أرضنا ومقدساتنا.

المصدر / فلسطين اون لاين