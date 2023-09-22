قراصنة إيرانيون ينشرون معلومات شخصية لآلاف المستوطنين

نشر قراصنة إيرانيون على الإنترنت معلومات شخصية لمتقدمين لوظائف، بعد اختراقهم مواقع البحث عن وظائف في كيان الاحتلال.

وأعلنت مديرية "السايبر الوطني" في كيان الاحتلال أنها رصدت هجمات نشطة وموجهة على مواقع البحث عن عمل في الكيان، بهدف سرقة ونشر المعلومات الشخصية لمستخدمي الموقع.

وكجزء من هذه الحملة، تم إرسال رسائل SMS إلى الأهداف بالاسم الأول للمستخدم ورابط للوظائف ذات الصلة على موقع تصيّد، مع عنوان مشابه لموقع بحث شرعي عن وظيفة (على سبيل المثال، allj0bs بدلا من alljobs). يؤدي النقر فوق الارتباط إلى نقل المستخدم إلى صفحة ويب تعرض معلومات شخصية مسروقة.

وفتحت "هيئة حماية الخصوصية" في الكيان تحقيقاً للحادث، وقالت الهيئة “كجزء من هذا الفحص، تبين أن المهاجمين الإيرانيين نشروا معلومات شخصية للمتقدمين للوظائف على الإنترنت على مواقع البحث عن وظائف، يتضمن المنشور نسخاً من بطاقات الهوية وملفات السيرة الذاتية وغيرها من المعلومات”.

ووفقا للهيئة، فإنها تعمل مع السلطات المعنية في الجهود المبذولة لإزالة المعلومات المسربة من الشبكة أو على الأقل الحد من انتشارها.

المصدر / شبكة الهدهد