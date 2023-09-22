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بالصور عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

22 سبتمبر 2023 . الساعة 13:45 بتوقيت القدس
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أدى عشرات الآلاف من المصلين، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن نحو 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب الأقصى، رغم تضييقات الاحتلال على أبواب المسجد، ومداخل البلدة القديمة في القدس.

وأكد مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال قد انتشرت في محيط شوارع القدس و المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

ويشار إلى أن آلاف المصلين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، رغم المنع والتضييق.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#الأقصى #صلاة الجمعة

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