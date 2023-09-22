المنتخب المغربي يتقدم في تصنيف فيفا

تقدم منتخب المغرب لكرة القدم بمركز واحد خلال التصنيف الصادر الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إذ بات في المرتبة الـ13 برصيد 1658.32 بعدما كان يحتل المركز الـ14.

وتخطى “الأسود” المنتخب السويسري، الذي تراجع إلى المرتبة الـ14، حيث تحصل المغرب على 2.82 نقطة.

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وعلى الصعيد الأفريقي واصل المنتخب المغربي تصدره، حيث يحتل المنتخب السنغالي المرتبة الثانية، متبوعا بتونس والجزائر ثم مصر.



وفي مقدمة الترتيب العالمي تصدرت الأرجنتين الجدول 1851 نقطة، ويأتي منتخب فرنسا في المركز الثاني ثم البرازيل وإنجلترا.



وعرف تصنيف الشهر الحالي، تقدم منتخب البرتغال واحتل المركز الثامن بعد أن كان التاسع في التصنيف الماضي والذي صدر في يوليو.



وبينما احتلت كولومبيا المركز السادس عشر، فقد تراجعت أوروغواي إلى المركز السابع عشر، مع تقدم الدنمارك واليابان ليحتلا المركزين الثامن عشر والتاسع عشر.



تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي كان قد فاز في آخر مباراة على بوركينافاسو بهدف دون رد، من توقيع عز الدين أوناحي، في لانس الفرنسية.