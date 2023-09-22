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استشهاد شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات بلدة كفر دان غرب جنين

22 سبتمبر 2023 . الساعة 04:25 بتوقيت القدس
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استشهاد شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات بلدة كفر دان غرب جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الجمعة، استشهاد شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة كفر دان بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهيد هو الشاب عبد الله عماد أبو حسن من بلدة اليامون.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أفادت بأن “طواقمها تعاملت مع إصابة حرجة بالرصاص الحي في منطقة البطن”.

وأشارت إلى أنه “تم نقل الشاب بحالة خطيرة إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاج ومتابعة حالته الصحية إلا أنه استشهد في وقت لاحق”.

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واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال ببلدة كفر دان بالتزامن مع الانتشار المكثف لعناصر المقاومة الفلسطينية.

وذكر شهود عيان، أن “المقاومين استهدفوا آليات الاحتلال بالعبوات المتفجرة خلال انسحابها التدريجي من بلدة كفر دان غرب مدينة جنين”.

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