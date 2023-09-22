حمادة: عملية القدس إمعانٌ في التحدي وإصرارٌ للرد على جرائم الاحتلال

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس محمد حمادة، أن عملية الطعن البطولية التي وقعت مساء اليوم في منطقة التلة الفرنسية القريبة من مخيم شعفاط بالقدس، تعبر عن إمعان في التحدي وإصرار للرد على جرائم الاحتلال المتتالية وخاصة ضد أقصانا.

وقال حمادة إن "العملية الثانية في القدس وفي نفس اليوم، وبطلها من القدس، هي رسالة لهذا المحتل أن شبابنا الثائر وشعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يقف مكتوف اليدين أمام هذا التغول والحرب الدينية المعلنة".

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وذكر أن نهج المقاومة راسخ رسوخ جبال فلسطين، وسيظل الشباب الثائر لهذا العدو بالمرصاد حتى يرتدع ويندحر.

يشار إلى أن حارس أمن إسرائيلي أصيب في عملية طعن بطولية وقعت في منطقة التلة الفرنسية، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار صوب المنفذ.

واستنفر جيش الاحتلال قواته في منطقة عملية الطعن، تزامناً مع نقل المصاب إلى المستشفى، ووسط حالة من الهرع والذعر الشديد في صفوف المستوطنين.

وظهر اليوم، أصيب جندي إسرائيلي بجراحٍ في عملية دهس بطولية نفذها مقاوم فلسطيني على حاجز قلنديا في مدينة القدس المحتلة، وأطلقت قوات الاحتلال النار صوب منفذ العملية قبل اعتقاله، في حين أغلقت حاجز قلنديا عقب عملية الدهس.