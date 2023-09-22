المنتخب الأولمبي في أزمة حقيقية

غزة / مؤمن الكحلوت:

يعيش المنتخب الوطني الأولمبي أزمة حقيقية، بسبب غياب عدد كبير من اللاعبين عن المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر القادم.

ولم يتواجد مع الفريق سوى 14 لاعبا بالاضافة لثلاثة حراس مرمى، ما يعني أن المنتخب لن يستطيع إجراء التبديلات كاملة، بسبب النقص العددي في القائمة.

واعتذر عن اللحاق بالمنتخب 15 لاعبا، وهم " رامي حمادة، وزيد القنبر، ووليد القنبر، ومحمود أبو وردة، وداوود عراقي، وأحمد دغيم، وأدهم خويلد، وحمزة حسين، وعمر كايد، وسمير معروف، وجبران حاج يوسف، وجمال حمد، وخالد الغول، ومحمد حبوس، وعبد الهادي ياسين"، لأسباب مختلفة ومتعددة.

ويواجه الفدائي الأولمبي نظيره القطري اليوم عند الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت فلسطين، حيث يحتاج للفوز لضمان التأهل، أو التعادل والنظر لفارق الأهداف، بعد فوز اليابان على قطر في المباراة الأولى بنتيجة (3_1).

ويلتقي الفدائي الأولمبي في مباراته الثانية منتخب اليابان يوم الثلاثاء القادم، علماً أنه يتأهل عن كل مجموعة فريقين للدور الثانية من مسابقة كرة القدم.

وكان المنتخب الأولمبي قد فقد التأهل لنهائيات كأس آسيا، رغم حصوله على 6 نقاط في مجموعته، خلال التصفيات التي أقيمت في البحرين مطلع الشهر الحالي.

ويقود المنتخب المدير الفني الكابتن إيهاب أبو جزر، ومعه الكابتن هاني المصدر مساعدا، وقدم الفدائي أداء رائعا تحت قيادتهما، وظهر بشكل لافت وجيد.