34 عملا مقاوما بالضفة خلال 24 ساعة بينها عمليتا طعن ودهس

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقع 34 عملا بينها عمليتا طعن ودهس في القدس المحتلة، أسفرتا عن إصابتين في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما نفذ مقاومون 6 عمليات إطلاق نار في مناطق متفرقة بالضفة.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 3 عمليات تفجير عبوات ناسفة، وإلقاء زجاجات حارقة، وتصدي لأربع اعتداءات للمستوطنين، وتحطيم لأربع مركبات لهم.

واندلعت مواجهات وإلقاء حجارة في 14 نقطة بالضفة، بينها مواجهات في بلدة الرام بالقدس.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال عند حاجز دوتان بجنين بشكل متكرر، فيما اندلعت مواجهات في رام الله تركزت بمخيم الجلزون وقرية أم صفا والبيرة ورأس كركر.

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وتصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في رأس كركر برام الله، وحطموا مركبات تابعة لهم، إلى جانب رشق المستوطنين قرب مستوطنة جفعات اساف بالحجارة.

كما تصدى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين في بدك عزون بقلقيلية، وحطموا مركباتهم بعد رشقها بالحجارة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال عند معبر الطيبة بطولكرم، إضافة إلى استهداف مستوطنة افني حيفتس بصليات متكررة من الرصاص.

وشهدت نابلس عملية إطلاق نار ومواجهات شعبية وتصدي لاعتداءات المستوطنين، تركزت في مخيم بلاطة وبلدة حوارة ومنطقة سبسطية وتخللها إلقاء زجاجات حارقة.

وفي طوباس، خاض مقاومون اشتباكات مسلحة عنيفة خلال اقتحام جنود الاحتلال، واستهدفوهم بعبوات ناسفة.

وامتدت المواجهات الشعبية إلى جانب طوباس، لمنطقة الدوحة ببيت لحم.

وأطلق مقاومون النار صوب مستوطنة ادورا بالخليل، تزامنا مع مواجهات عنيفة في سعير وبيت أمر.

المصدر / فلسطين أون لاين