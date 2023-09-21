بكيرات يدعو إلى شد الرحال للمسجد الأقصى

دعا نائب مدير أوقاف القدس (تابعة للأردن)، الشيخ ناجح بكيرات، الشعب الفلسطينيّ إلى "المزيد من شدّ الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك، وعدم الانصياع لقرارات الاحتلال الباطلة".

وقال بكيرات، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن "الثبات والرباط بمثابة الصخرة التي ستتحطم عليها كل مخططات المحتل الإسرائيلي الغاصب".

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وجاءت هذه التصريحات عقب قرار محكمة الاحتلال، "تثبيت قرار إبعاد الشيخ بكيرات عن القدس والمسجد الأقصى حتى بداية 2024".

وأوضح بكيرات أن "قرار تثبيت الإبعاد بحقّه يثبت أن كل الأجهزة والروافد الأمنية والقانونية والوزارات وكل شيء لدى الاحتلال يصب في اتجاه واحد، ويخضع لقرار اليمين المتطرف".

وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت بكيرات في 20 حزيران/يونيو الماضي، قرارا بالإبعاد عن مدينة القدس، وسبق ذلك إبعاده عن المسجد الأقصى لمدة عام.

المصدر / فلسطين أون لاين